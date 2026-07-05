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बहराइच रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्राली में हुई भिड़ंत; एक की मौत, 11 घायल

बहराइच: जनपद में रोडवेज बस और सीमेंट लदी ट्रैक्टर ट्राली में भीषण भिड़ंत हो गई. घटना में ट्रैक्टर पर सवार चालक की मौत हो गई. जबकि रोडवेज बस में सवार 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि बस में कुल 40 लोग सवार थे.

जानकारी के अनुसार, कोतवाली देहात इलाके के बहराइच गोंडा हाईवे स्थित चिलवरिया चीनी मिल के सामने रविवार की सुबह करीब 5 बजे बनारस से चलकर बहराइच आ रही रोडवेज बस व चिलवरिया यार्ड से सीमेंट में टक्कर हो गई, जिससे बस के परखच्चे उड़ गए और बस दरवाजा दूर जा गिरा, जिससे मौके पर कोहराम मच गया. वहीं, सूचना पर डीएम अक्षय त्रिपाठी व एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने अस्पताल पहुंच कर घायलों से मुलाकात की.

वहीं, मृतक ट्रैक्टर चालक की पहचान हरिओम सिंह (48) के रूप में हुई है. जबकि घायलों में सुमित केसरवानी (23), रियांश (2), जावेद (35), रुकैया (17), सुरजाम (30), पार्वती (70), शिवप्रसाद (75), आरुही (3), सूरज (35), ओम वर्मा घायल हो गए, जिन्हें शहर के मेडिकल कॉलेज में लाकर भर्ती कराया गया है.

वहीं, रुकैया की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने लखनऊ रेफर कर दिया है. पुलिस ने मृतक हरिओम सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.