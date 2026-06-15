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बुलंदशहर में ट्रक और बस की टक्कर से ड्राइवर की मौत

बुलंदशहर: थाना छतारी में बस और ट्रक के टक्कर होने से सड़क हादसा हो गया. हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई. बस में सवार कई सवारियों को चोटें आईं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, छतारी क्षेत्र के सिद्धगढ़ी के पास रविवार की रात एक बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई. सूचना मिलते ही एसपी क्राइम नरेश कुमार समेत कई अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस ने कड़ी मशक्कत से लोगों को गाड़ी से निकाल कर इलाज के लिए हायर मेडिकल सेंटर अलीगढ़ में भर्ती कराया.

पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए यातायात को सुचारु रूप से चलवाया घटना के सम्बन्ध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. इस सड़क हादसे पर बुलन्दशहर एसपी क्राइम नरेश कुमार का कहना है कि 14 जून को क़रीब साढ़े दस बजे एक एक्सीडेंट की घटना हुई है एक बस ट्रक से टकरा गई जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार सवारियों के चोट आई हैं यातायात सामान्य हो गया है आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. नरेश कुमार एसपी क्राइम ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों से संपर्क किया जा रहा है.