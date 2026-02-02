ETV Bharat / state

सूरतगढ़ में कोहरे का कहर: रोडवेज बस-ट्रॉले की आमने-सामने टक्कर, ट्रॉला चालक की मौत, 12 यात्री घायल

सूरतगढ़–श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर सोमवार सुबह घने कोहरे के चलते हादसा. हाईवे पर कुछ देर यातायात बाधित.

vehicles involved in the accident
हादसे का शिकार वाहन (ETV Bharat Suratgarh)
Published : February 2, 2026 at 2:03 PM IST

सूरतगढ़: श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर सोमवार सुबह घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया. पालीवाला गांव के पास सुबह करीब 8:30 बजे राजस्थान रोडवेज की बस और ट्रॉले में आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में ट्रॉला चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस सवार 12 यात्री घायल हो गए.

सदर थाने के हेड कांस्टेबल इंद्राज पूनिया ने बताया कि सोमवार सुबह कोहरे में सड़क पर दृश्यता कम थी. भिड़ंत में ट्रॉला चालक की मौत हो गई. उसकी पहचान रासीसर के जेन्गला निवासी कैलाश पुत्र मनफूल बिश्नोई के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह क्षेत्र में घनी धुंध छाई थी. इसी दौरान श्रीगंगानगर की ओर से आ रही रोडवेज बस के चालक ने आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया. कोहरे के कारण सामने से आ रहे ट्रॉले का सही अंदाजा नहीं लग पाया और दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई.

केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त: टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉले का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. चालक उसमें फंस गया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात बाधित रहा. सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. सीआई रामकुमार लेघा, एसआई ओमप्रकाश मान, एएसआई सोहनलाल, एएसआई राजकुमार सहित पुलिस जाप्ता पहुंचा.

यातायात बहाल कराया: हादसे में घायल महिला व पुरुष यात्रियों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों की सहायता से सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया. डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की हालत स्थिर है. पुलिस ने शव को सूरतगढ़ के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया गया.

