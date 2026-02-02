ETV Bharat / state

सूरतगढ़ में कोहरे का कहर: रोडवेज बस-ट्रॉले की आमने-सामने टक्कर, ट्रॉला चालक की मौत, 12 यात्री घायल

हादसे का शिकार वाहन ( ETV Bharat Suratgarh )

सूरतगढ़: श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर सोमवार सुबह घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया. पालीवाला गांव के पास सुबह करीब 8:30 बजे राजस्थान रोडवेज की बस और ट्रॉले में आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में ट्रॉला चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस सवार 12 यात्री घायल हो गए. सदर थाने के हेड कांस्टेबल इंद्राज पूनिया ने बताया कि सोमवार सुबह कोहरे में सड़क पर दृश्यता कम थी. भिड़ंत में ट्रॉला चालक की मौत हो गई. उसकी पहचान रासीसर के जेन्गला निवासी कैलाश पुत्र मनफूल बिश्नोई के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह क्षेत्र में घनी धुंध छाई थी. इसी दौरान श्रीगंगानगर की ओर से आ रही रोडवेज बस के चालक ने आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया. कोहरे के कारण सामने से आ रहे ट्रॉले का सही अंदाजा नहीं लग पाया और दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई. पढ़ें:बड़ा हादसा : कोहरे में ट्रेलर में घुसी स्लीपर बस, चार की मौत, पांच गंभीर घायल