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बरवाला से हांसी आ रही निजी बस और ट्रक में टक्कर, 20-25 यात्री घायल, कई लोग हिसार रेफर

हांसीः हरियाणा के हांसी जिले में सिसाय पुल के नजदीक एक भीषण सड़क हादसा हुआ. बरवाला से हांसी की ओर आ रही एक निजी बस की सामने से आ रहे ट्रक के साथ जोरदार आमने-सामने की टक्कर हो गई. हादसा राजकीय महाविद्यालय के पास हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसे में करीब 20 से 25 यात्रियों के घायल होने की सूचना है.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिसः सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने घायलों को बस से बाहर निकाला. कई घायलों को निजी वाहनों और अन्य साधनों से नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में एक साथ बड़ी संख्या में घायल पहुंचने के बाद चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तत्काल उपचार शुरू किया.

स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचायाः घायलों में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं. हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर उपचार के लिए नागरिक अस्पताल हांसी पहुंचाया गया. आपको बता दें कि रविवार सुबह करीब 11 बजे निजी बस बरवाला से हांसी की तरफ आ रही थी. जैसे ही बस राजकीय महाविद्यालय के पास सिसाय पुल के नजदीक पहुंची, उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

गंभीर घायलों को हिसार रेफर किया गयाः बताया जा रहा है कि हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल कई यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए हिसार रेफर किया गया है. वहीं, अन्य घायलों का नागरिक अस्पताल हांसी में उपचार चल रहा है.

क्या बोले पीड़ितः हादसे में घायल यात्री पूनम ने बताया कि "वह बरवाला से हांसी आ रही थी. सामने से आए ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि आगे बैठे यात्रियों को गंभीर चोटें आईं और कई लोग घायल हो गए. पूनम ने बताया कि उसे भी चोट लगी है. दुर्घटना के बाद सड़क पर दोनों वाहनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ. घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को संभाला और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की जांच शुरू कर दी है. दोनों वाहनों से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिसः प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा आमने-सामने की टक्कर के कारण हुआ है. हालांकि दुर्घटना की वास्तविक वजह पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. हादसे की सूचना मिलने के बाद घायलों के परिजन भी नागरिक अस्पताल हांसी पहुंचने लगे. फिलहाल पुलिस घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटा रही है.

किसी भी घायल की मौत नहींः पुलिस अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि हमें सड़क हादसे की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल हांसी भिजवाया गया. हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. फिलहाल किसी की मौत की सूचना नहीं है. पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच के बाद ही पूरी जानकारी सामने आएगी.