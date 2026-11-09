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जालौन में बाइक-कार की टक्कर, पानी से भरे गड्ढे में गिरे दोनों वाहन, तीन की मौत, भाई दूज पर टीका कराने जा रहे थे

हादसे में तीन की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

जालौन : भाई दूज पर बहन के घर टीका कराने जा रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया. माधौगढ़ थाना क्षेत्र में गोपालपुरा गांव के पास कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन सड़क किनारे पानी से भरे गहरे गड्ढे में जा गिरे. हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है. बाइक पर चार लोग सवार थे.

घटना सोमवार शाम करीब 5:30 बजे ग्राम महोई के पास लिफ्ट कैनाल के सामने हुई. बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार लोग उरई से मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से उनकी भिड़ंत हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी.