जालौन में बाइक-कार की टक्कर, पानी से भरे गड्ढे में गिरे दोनों वाहन, तीन की मौत, भाई दूज पर टीका कराने जा रहे थे
स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर बाइक सवार चारों लोगों को पानी से बाहर निकलवाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 10:01 PM IST
जालौन : भाई दूज पर बहन के घर टीका कराने जा रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया. माधौगढ़ थाना क्षेत्र में गोपालपुरा गांव के पास कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन सड़क किनारे पानी से भरे गहरे गड्ढे में जा गिरे. हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है. बाइक पर चार लोग सवार थे.
घटना सोमवार शाम करीब 5:30 बजे ग्राम महोई के पास लिफ्ट कैनाल के सामने हुई. बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार लोग उरई से मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से उनकी भिड़ंत हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही बंगरा चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. थाना प्रभारी माधौगढ़ और क्षेत्राधिकारी अंबुज यादव भी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर बाइक सवार चारों लोगों को पानी से बाहर निकलवाया. इनमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि महिला गंभीर हालत में मिली. उसे पीआरवी की मदद से सीएचसी जालौन पहुंचाया गया.
पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान नृपेंद्र सिंह (32) पुत्र मान सिंह और पार्थ (17) पुत्र रविंद्र सिंह निवासी नया रामनगर, उरई के रूप में हुई है. वहीं चार वर्षीय मासूम मानवी पुत्री राहुल वर्मा निवासी कटरा इंदीवर नगर, थाना बरुआसागर, झांसी की भी हादसे में जान चली गई. घायल महिला की पहचान आरती वर्मा (30) पत्नी राहुल वर्मा के रूप में हुई है.
सीओ अंबुज यादव ने बताया, नृपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के लहार में अपनी बहन के घर भाई दूज का टीका कराने जा रहे थे. घायल आरती वर्मा के पति राहुल वर्मा ने पुलिस को फोन पर बताया कि उनकी पत्नी बेटी मानवी को लेकर बरुआसागर से उरई टीका कराने आ रही थीं. इस हादसे ने दो परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है.
सीओ अंबुज यादव ने बताया, हादसे के बाद कार सवार लोग वाहन से निकलकर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने पानी से कार और बाइक को बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया है. दुर्घटना में शामिल सफेद रंग की कार मध्य प्रदेश नंबर (MP 09 DJ 3195) की है, जबकि बाइक का नंबर UP 92 V 5355 है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए उरई मोर्चरी भेज दिया गया है.
यह भी पढ़ें : दीपावली पर एक दिन में 33.5 हजार से ज्यादा लोगों ने किया कानपुर मेट्रो से सफर, कमाई में बना रिकॉर्ड