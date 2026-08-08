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बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा: 2 बाइक्स की भिड़ंत, एक को ट्रेलर ने कुचला, बाइक सवार समेत 3 की मौत

पुलिस के अनुसार बाइक सवार युवकों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था.

Crowd gathered at the hospital
अस्पताल में जुटी लोगों की भीड़ (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 10:32 PM IST

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बाड़मेर: जिले में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने से जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हो गई. भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों बाइक्स पर सवार चार युवक उछलकर सड़क पर गिर गए. इसी दौरान वहां से गुजर एक ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि तीन गंभीर घायल युवकों को लोगों की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया. उपचार के दौरान दो को मृत घोषित कर दिया गया. जबकि तीसरे का उपचार चल रहा है.

कोतवाली थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि कुर्जा फांटा के पास सड़क हादसा हुआ. वहां पर दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने से भिड़ंत हो गई. दुर्घटना के बाद एक बाइक सवार युवक सड़क पर गिर गया. इस दौरान वहां से एक ट्रेलर गुजर रहा था, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि बाइक सवार तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया. उपचार के दौरान दो युवकों ने दम तोड़ दिया. वहीं एक गंभीर घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है. जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया.

थानाधिकारी ने बताया, 'क्या हुई गलती...' (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: भारतमाला एक्सप्रेसवे पर 3 ट्रकों की भिड़ंत में चालक की मौत, भीलवाड़ा हाइवे दुर्घटना में तीन यात्री घायल

उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. संभवतः शाम का समय और तेज गति से लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से हादसा हुआ. दुर्भाग्य से बाइक सवार युवकों ने हेलमेट नहीं पहने होने की वजह से तीन लोगों की मौत हुई है. फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और पूरे हादसे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

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