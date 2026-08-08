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बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा: 2 बाइक्स की भिड़ंत, एक को ट्रेलर ने कुचला, बाइक सवार समेत 3 की मौत

बाड़मेर: जिले में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने से जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हो गई. भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों बाइक्स पर सवार चार युवक उछलकर सड़क पर गिर गए. इसी दौरान वहां से गुजर एक ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि तीन गंभीर घायल युवकों को लोगों की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया. उपचार के दौरान दो को मृत घोषित कर दिया गया. जबकि तीसरे का उपचार चल रहा है.

कोतवाली थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि कुर्जा फांटा के पास सड़क हादसा हुआ. वहां पर दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने से भिड़ंत हो गई. दुर्घटना के बाद एक बाइक सवार युवक सड़क पर गिर गया. इस दौरान वहां से एक ट्रेलर गुजर रहा था, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि बाइक सवार तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया. उपचार के दौरान दो युवकों ने दम तोड़ दिया. वहीं एक गंभीर घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है. जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया.