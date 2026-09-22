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कन्नौज में कॉलेज से लापता छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, प्रेमी पर जहर खिलाने का आरोप

कन्नौज: सदर कोतवाली क्षेत्र में कॉलेज से लापता बीए की छात्रा की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने युवती के प्रेमी युवक और उसके साथियों पर जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप लगाया है. पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के अनुसार, कुसुमखोर चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती 18 सितंबर को कॉलेज गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो माछा गांव निवासी राहुल उर्फ सुआपाल द्वारा कुछ लोगों की मदद से युवती को कार में बैठाकर ले जाने की जानकारी मिली.



परिजनों का आरोप है कि युवती को घर भेजने के लिए राहुल से संपर्क किया गया, जिस पर उसने दो दिन में युवती को वापस भेजने का भरोसा दिया. इसके बावजूद वह युवती को लेकर वापस नहीं आया. 21 सितंबर को युवती को छिबरामऊ के जहानगंज तिराहे के पास छोड़ दिया.



परिजन युवती को घर लेकर पहुंचे तो उसकी हालत बिगड़ी हुई थी. पहले उसे गुरसहायगंज क्षेत्र के एक निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.





परिजनों के मुताबिक उपचार के दौरान युवती ने बातचीत में बताया था कि उसे चूहा मार दवा खाने के लिए दी गई थी. युवती ने आरोप लगाया था कि राहुल ने शादी नहीं होने की बात कहते हुए, जहरीला पदार्थ खाने की बात कही, लेकिन बाद में उसने खुद जहरीला पदार्थ नहीं खाया.



मृतका की बड़ी बहन ने राहुल और युवती के बीच करीब दो वर्षों से प्रेम संबंध होने की बात बताई है. परिजनों के अनुसार, राहुल पहले दिल्ली में नौकरी करता था. लेकिन, वर्तमान में इंदौर की एक निजी कंपनी में काम कर रहा है.



मृतका के पिता ने राहुल उर्फ सुआपाल निवासी माछा, मोनू निवासी गुनाह और राहुल के बेटे हर्षित के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के मुताबिक युवती के वीडियो बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.