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सड़क हादसे में कॉलेज छात्र की मौत, घर का इकलौता चिराग बुझा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

आज मंगलवार 28 अप्रैल को दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई. मृतक घर का इकलौता बेटा था.

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सड़क हादसे में कॉलेज छात्र की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 28, 2026 at 5:47 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच एक और दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवा छात्र की जान चली गई. आमने-सामने हुई बाइक भिड़ंत में फर्स्ट ईयर के छात्र दीपक कोली की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है.

मृतक की पहचान दीपक कोली के रूप में हुई: जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर के दिनेशपुर जाफरपुर रोड पर आज 28 अप्रैल को दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की जान चली गई. मृतक की पहचान दीपक कोली पुत्र मदन राम निवासी जय नगर नंबर-01 के रूप में हुई है. दीपक कॉलेज में पढ़ाई करता था और अपने परिवार का इकलौता बेटा बताया जा रहा है.

बाइकों की आमने-सामने से हुई जोरदार टक्कर: जानकारी के अनुसार, दीपक कोली ड्रोन स्कूल की ओर से जाफरपुर की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान दिनेशपुर-जाफरपुर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए.

हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित: स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए तुरंत घायल दीपक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस खबर के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी.

परिवार का इकलौता बेटा था दीपक: गदरपुर कोतवाल प्रभारी निरीक्षक संजय पाठक ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उन्होंने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बताया जा रहा है कि दीपक अपने परिवार का इकलौता बेटा था, जिसकी असमय मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. घर का चिराग बुझने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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