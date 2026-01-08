ETV Bharat / state

अब प्रोफेसर दिलाएंगे स्ट्रीट डॉग्स से मुक्ति! कॉलेज प्रबंधनों ने टीचर्स को बनाया नोडल ऑफिसर

अब प्रोफेसर्स को कॉलेज कैंपस को स्ट्रीट डॉग फ्री रखना के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है.

गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कोटा
गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कोटा (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 8, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
कोटा : कॉलेज कैंपस को स्ट्रीट डॉग फ्री रखने की कयावद सुप्रीम कोर्ट व यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के निर्देश पर शुरू की गई है. इस आदेश के तहत अब प्रोफेसर्स को स्ट्रीट डॉग फ्री रखना के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है. आने वाले दिनों में कॉलेज में अगर स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उन्हें हटाने की जिम्मेदारी इन कॉलेज टीचर्स की होगी. कॉलेज एजुकेशन के सहायक निदेशक प्रो. विजय पंचोली का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे. यह आदेश पूरे राजस्थान में लागू होगा. इसके लिए जिला कलेक्टर ने बीते दिनों हुई मीटिंग में आदेश दिए हैं. जिसके बाद सभी कॉलेजों में स्ट्रीट डॉग्स हटाने के लिए नोडल ऑफिसर बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रो. विजय पंचोली ने बताया कि इसी के तहत कोटा शहर के आठ समेत संभाग के 55 कॉलेज के प्रिंसिपल को आदेश जारी किए गए थे. इनमें से अधिकांश कॉलेज ने नोडल ऑफिसर बना दिए हैं और कुछ जल्द ही बना देंगे. इस आदेश में हमने स्पेसिफिक नहीं किया है कि फैकल्टी को ही नोडल ऑफिसर बनना है. प्रिंसिपल्स ने स्वेच्छा से ही टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ को स्ट्रीट डॉग फ्री कैंपस रखने के लिए नोडल ऑफिसर बनाया है, जिनमें लैब अस्सिटेंट, क्लर्क व फैकल्टी भी शामिल हैं.

नोडल ऑफिसर बनाया
नोडल ऑफिसर बनाया (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

यूजीसी का आदेश : यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का आदेश है कि सभी विश्वविद्यालयों की कुलगुरु और कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने कैंपस को स्ट्रीट डॉग फ्री रखना है. स्ट्रीट डॉग फ्री रखने के लिए पूरा मैनेजमेंट और मेकैनिज्म भी बनाना है. इसी के तहत एक फैकल्टी को नोडल ऑफिसर भी बनाना है और पूरी कमेटी बनानी है. इस नोडल ऑफिसर के संबंध में जानकारी कॉलेज के गेट पर चस्पा भी करनी है. इसके साथ ही स्थानीय नगरीय निकाय को भी नोडल ऑफिसर के संबंध में सूचना प्रेषित करनी है. ताकि स्ट्रीट डॉग फ्री कैंपस प्रबंधन में नगरीय निकाय की मदद ली जा सके. कॉलेजों के आदेश के अनुसार गवर्नमेंट कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना अग्रवाल को इंचार्ज बनाया गया है. इसके अलावा गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स हर्ष खंडेलवाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसी तरह से गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप कुमार को नोडल ऑफिसर बनाया है और गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में लैब असिस्टेंट विकास राव को यह जिम्मेदारी दी गई है.

यह निभानी होगी जिम्मेदारी : जिला कलेक्टर पीयूष के निर्देश पर यह आदेश जारी किए गए हैं. जारी किए गए आदेश में संबंधित प्रोफेसर या अधिकारी को यह निर्देशित किया गया है कि कॉलेज में अगर स्ट्रीट डॉग्स का प्रवेश होता है तो उन्हें शेल्टर होम भिजवाने के लिए नगर निगम कोटा के नंबरों पर संपर्क करें. उन्हें नगर निगम भिजवाने की जिम्मेदारी भी नोडल ऑफिसर की होगी. गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कोटा में नोडल ऑफिसर बनाए गए हर्ष खंडेलवाल का कहना है कि उन्हें फिलहाल इस संबंध में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है. यह आदेश दो दिन पहले ही उन्हें मिला है. इस संबंध में मिलकर प्रबंधन से जानकारी लेंगे कि उन्हें क्या-क्या काम करना है. आदेश में फिलहाल केवल यह लिखा है कि कोई स्ट्रीट डॉग दिखाने पर उन्हें नगर निगम को सूचना देनी है, ताकि डॉग को शेल्टर करवाया जा सके.

संपादक की पसंद

