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इम्पैक्ट: कलेक्ट्रेट में सुरक्षा सख्त, दमकल और पुलिस की निगरानी हुई कड़ी

ETV भारत की खबर का असर: कलेक्ट्रेट में सुरक्षा सख्त, दमकल और पुलिस की कड़ी निगरानी ( Photo Credit; ETV Bharat )

एडीएम सिटी अविनाश मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट और एलआईयू के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट मुख्य गेट का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए पुलिस, एलआईयू और अन्य सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. फरियाद लेकर आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं.

बरेली: जनपद में एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है, यहां पिछले एक सप्ताह में कलेक्ट्रेट और एसएसपी दफ्तर के बाहर आत्मदाह के प्रयास के तीन मामले सामने आ चुके हैं. लगातार बढ़ रही इस तरह की घटनाओं को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आया और सोमवार से कलेक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. एडीएम सिटी का कहना है कि ईटीवी भारत की खबर को संज्ञान में लेकर चौकसी बढ़ाई गई है.

कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है. यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है. उनके बैग और सामान की भी जांच की जा रही है, ताकि कोई ज्वलनशील पदार्थ या अन्य खतरनाक सामग्री परिसर के भीतर न पहुंच सके.

प्रशासन ने किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट गेट पर फायर ब्रिगेड की फायर बाइक, दमकल टैंकर और दमकल कर्मियों को स्थायी रूप से तैनात किया है. सभी संबंधित विभागों को भी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है कि पिछले सात दिनों में तीन अलग-अलग शिकायतकर्ता आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं. इन घटनाओं के बाद प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता और हर आने-जाने वाले व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है.

इधर, किसान नेता दुर्गेश मौर्य ने कहा कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, जिससे वह आहत हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. संबंधित मंत्री के इस्तीफे की मांग के बावजूद सरकार मौन है. उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी थी. हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद उन्होंने अपनी आत्महत्या की धमकी को वापस ले लिया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है.

इधर, एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि ईटीवी की खबर संज्ञान लेते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर चेकिंग बढ़ाई गई है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी शिकायतकर्ता की दवाब की नीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा. कानून अपना काम करेगा.

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