नारायणपुर में ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट मार्च, कानागांव और करमरी के लोगों ने की कलेक्टर से खास डिमांड

नारायणपुर: मंगलवार को ग्राम पंचायत एडका के आश्रित ग्राम काना के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे. ग्रामीणों की मांग है कि जिला प्रशासन उनके पड़ोसी खड़कागांव के चल रहे उनके सीमा विवाद को सुलझाए. कलेक्ट्रेट पहुंचे काना गांव के लोगों का आरोप है कि खड़कागांव के लोग हथियार और संख्या बल के दम पर उनको धमकाते हैं. उनकी जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों गांवों के बीच सीमा क्षेत्र को लेकर लंबे वक्त से तनाव चला आ रहा है. कलेक्टर ने ग्रामीणों को भरोसा दिया है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है है उसके तहत समस्या का समाधान निकाला जाएगा.

जमीन और सीमा विवाद को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण: काना गांव के 30 से ज्यादा ग्रामीण उपसरंपच राजेश कुमार ठाकुर के साथ कलेक्टर दफ्तर पहुंचे. ग्रामीणों ने कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई को ज्ञापन देकर बताया कि उनके पुरखों की जमीन पर दूसरे गांव के लोग कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं. जिसके चलते दोनों गांव के लोगों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. कई बार मारपीट होते होते बची है. गांव वालों का आरोप है कि उनके आश्रित गांव काना की आबादी काफी कम है इस वजह से उनको बड़कागांव के लोग डराते हैं. गांववालों की मांग है कि उनके जमीन का सत्यापन कराया जाए और जो भी इस सबंध में जरुरी कार्रवाई है वो की जाए. मुलाकात के बाद कलेक्टर ने ग्रामीणों को समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है.

नारायणपुर में ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट मार्च (ETV Bharat)



ग्राम ढूटा के लोगों ने की कलेक्टर से मांग: ग्राम पंचायत करमरी के के ग्रामीणों ने कलेक्टर सें सड़क, बिजली, पानी, विद्यालय भवन और राजस्व सर्वे कर भूमि पट्टा आवंटित कराने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक दावों के बावजूद उनतक कोई भी सरकारी योजना नहीं पहुंच पाई है. ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम रेंगाबेड़ा से ढूटा तक पहुंचने के लिए लगभग 7 किलोमीटर का सफर दुर्गम पहाड़ियों और पगडंडियों के सहारे तय करना पड़ता है. गांव तक न तो सड़क है, न कोई वाहन मार्ग. मरीजों को अस्पताल ले जाना हो या चावल लेने जाना हो हर काम कावड़ के सहारे ही संभव है.