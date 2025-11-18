नारायणपुर में ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट मार्च, कानागांव और करमरी के लोगों ने की कलेक्टर से खास डिमांड
ग्राम पंचायत एड़का के लोगों ने सीमा विवाद का समाधान करने की मांग की तो करमरी गांव के लोगों ने बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने को कहा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2025 at 4:24 PM IST
नारायणपुर: मंगलवार को ग्राम पंचायत एडका के आश्रित ग्राम काना के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे. ग्रामीणों की मांग है कि जिला प्रशासन उनके पड़ोसी खड़कागांव के चल रहे उनके सीमा विवाद को सुलझाए. कलेक्ट्रेट पहुंचे काना गांव के लोगों का आरोप है कि खड़कागांव के लोग हथियार और संख्या बल के दम पर उनको धमकाते हैं. उनकी जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों गांवों के बीच सीमा क्षेत्र को लेकर लंबे वक्त से तनाव चला आ रहा है. कलेक्टर ने ग्रामीणों को भरोसा दिया है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है है उसके तहत समस्या का समाधान निकाला जाएगा.
जमीन और सीमा विवाद को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण: काना गांव के 30 से ज्यादा ग्रामीण उपसरंपच राजेश कुमार ठाकुर के साथ कलेक्टर दफ्तर पहुंचे. ग्रामीणों ने कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई को ज्ञापन देकर बताया कि उनके पुरखों की जमीन पर दूसरे गांव के लोग कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं. जिसके चलते दोनों गांव के लोगों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. कई बार मारपीट होते होते बची है. गांव वालों का आरोप है कि उनके आश्रित गांव काना की आबादी काफी कम है इस वजह से उनको बड़कागांव के लोग डराते हैं. गांववालों की मांग है कि उनके जमीन का सत्यापन कराया जाए और जो भी इस सबंध में जरुरी कार्रवाई है वो की जाए. मुलाकात के बाद कलेक्टर ने ग्रामीणों को समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है.
ग्राम ढूटा के लोगों ने की कलेक्टर से मांग: ग्राम पंचायत करमरी के के ग्रामीणों ने कलेक्टर सें सड़क, बिजली, पानी, विद्यालय भवन और राजस्व सर्वे कर भूमि पट्टा आवंटित कराने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक दावों के बावजूद उनतक कोई भी सरकारी योजना नहीं पहुंच पाई है. ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम रेंगाबेड़ा से ढूटा तक पहुंचने के लिए लगभग 7 किलोमीटर का सफर दुर्गम पहाड़ियों और पगडंडियों के सहारे तय करना पड़ता है. गांव तक न तो सड़क है, न कोई वाहन मार्ग. मरीजों को अस्पताल ले जाना हो या चावल लेने जाना हो हर काम कावड़ के सहारे ही संभव है.
बिचौलिए मार रहे किसानों का हक: ग्रामीणों का आरोप है कि अपनी मांगों को लेकर वो कई बार कलेक्टर को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन मौके पर अब तक किसी तरह की सार्थक जांच या कार्रवाई नहीं की गई. इससे निराश होकर आज वो कलेक्ट्रेट पहुंंचे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि राजस्व सर्वे न होने और भूमि पट्टा न मिलने के कारण वे अपनी फसल को मंडी में नहीं बेच पा रहे. उनकी मजबूरी का फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं. बिचौलिए उनसे ओने-पौने दाम पर धान खरीद लेते हैं, जिससे किसानों को प्रतिवर्ष आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. किसानों का कहना है कि भूमि पट्टा उनके लिए न केवल आर्थिक स्वतंत्रता का साधन है, बल्कि सरकारी योजनाओं के लाभ लेने का अधिकार भी उसी पर निर्भर करता है.
बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की मांग: ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बिजली नहीं पहुंची है, पीने के पानी के लिए लोग आज भी कच्चे कुएं और झरनों पर निर्भर हैं, सालों पहले लगाया गया एकमात्र नल मेंटेनेंस के अभाव में बंद पड़ा है. प्राथमिक शाला आज भी झोपड़ी में संचालित होती है, शौचालय, सामुदायिक भवन, सड़क, स्वास्थ्य सुविधा कुछ भी मौजूद नहीं हैं. ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने कहा कि जो भी उचित मदद होगी वो गांव को दी जाएगी.
नक्सल मुक्त अबूझमाड़ की दिशा में बड़ा कदम: नारायणपुर जिले में खुला एक और सुरक्षा-जन सुविधा कैंप
अबूझमाड़ में बहने लगी है विकास की बयार, सुरक्षा और मेडिकल कैंप लगने से लोग खुश
अबूझमाड़ में बस्तर ओलंपिक का आयोजन, खेल के मैदान से बच्चे दे रहे शांति का संदेश