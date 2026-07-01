बलरामपुर में किसानों ने किया कलेक्ट्रेट घेराव, फर्जी केसीसी की जांच और धान के लंबित भुगतान की मांग
किसानों का कहना है कि उन्होने कोई भी लोन बैंक से नहीं लिया जबकि बैंक का कहना है कि उनके ऊपर लोन है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 1, 2026 at 9:02 AM IST
बलरामपुर: मंगलवार को किसानों ने जोरदार प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया. किसान रामचंद्रपुर विकासखंड के अंतर्गत सहकारी बैंक से फर्जी केसीसी लोन की समस्या और लंबित धान बिक्री की राशि जारी करने की मांग कर रहे थे. किसानों ने संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर समर्थन मूल्य पर बेची गई धान की राशि जारी करने एवं उनके नाम पर गलत तरीके से निकाले गए फर्जी केसीसी लोन प्रकरणों का जल्द निराकरण करने की जल्द से जल्द मांग की.
किसानों ने किया कलेक्ट्रेट घेराव
किसानों ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. किसानों का आरोप है की उनके नाम से फर्जी तरीके से सहकारी बैंक से लोन निकाली गई है, जिसके कारण उन्हें समर्थन मूल्य पर बेची गई धान की राशि आज तक नहीं मिल पाई है.
फर्जी केसीसी लोन और धान की राशि होल्ड होने से किसान परेशान
रामचंद्रपुर विकासखंड के 50 से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर बेची गई धान की रकम की मांग कर रहे हैं. किसानों का आरोप है सहकारी बैंक में उनके नामों पर फर्जी तरीके से लोन ली गई थी जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है. उनके बैंक खाते होल्ड कर दिए गए हैं. खरीफ सीजन वर्ष 2025 -26 में इन किसानों ने भी समर्थन मूल्य पर धान बेची थी, लेकिन बाकी किसानों की तरह उन्हें धान का भुगतान नहीं हो पाया है.
हमें आजतक धान भुगतान का पैसा नहीं मिला है. बैंक का कहना है कि आप लोगों के नाम पर लोन पेंडिंग है. हमारा कहना है कि पहले तो हम लोगों को भुगतान किया जा रहा था: किसान
भुगतान नहीं होने की बात कही जा रही है. हम जांच कराएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी. आज इन लोगों ने सीएम के नाम हमें ज्ञापन सौंपा है: जितेंद्र डहरिया, अतिरिक्त तहसीलदार
किसानों ने अतिरिक्त तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
बलरामपुर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे किसानों से ज्ञापन लेने पहुंचे अतिरिक्त तहसीलदार का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री के नाम से अपनी समस्या और मांगों को लेकर किसानों ने ज्ञापन सौंपा है जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. किसानों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए गए कलेक्टर कार्यालय के घेराव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ को नियंत्रित करने के मद्देनज़र बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान भी मौजूद रहे.