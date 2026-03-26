रांची समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से दोबारा दी गई धमकी

रांची समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से दोबारा दी गई धमकी
एक बार फिर से रांची समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है.
Published : March 26, 2026 at 4:15 PM IST
रांचीः राजधानी के रांची सिविल कोर्ट को तीन बार बम से उड़ने की धमकी मिलने के बाद अब रांची के कचहरी चौक स्थित समाहरणालय भवन को को भी दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. धमकी मिलने के बाद रांची पुलिस के द्वारा एहतियातन पूरे समाहरणालय की जांच बम निरोधक दस्ते के द्वारा करवाई जा रही है.
ईमेल से मिली धमकी
रांची में एक बार फिर ईमेल के जरिए बम धमाका करने की धमकी दी गई है. लगातार दूसरी बार रांची समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सिविल कोर्ट की तरह दूसरी बार भी समाहरणालय भवन को उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है.ईमेल में लिखा गया है कि समाहरणालय को बम से उड़ा दिया जाएगा.
धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर आ गई और तुरन्त बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुला कर जांच शुरू करवा दी गई है. रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया की धमकी मिलने की जांच की जा रही है.
डीसी-एसएसपी सहित दर्जन भर अफसरों के है दफ्तर
रांची समाहरणालय में डीसी, एसएसपी सहित दर्जन भर बड़े अधिकारियों के दफ्तर हैं. रांची पुलिस के सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी सहित कई पुलिस अधिकारियों के दफ्तर भी समाहरणालय में ही हैं. ऐसे में समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी ने खलबली मचा दी है. बीडीएस की टीम को फिलहाल जांच में कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिला है लेकिन एहतियातन पूरे बिल्डिंग की जांच करवाई जा रही है. बीडीएस टीम के अधिकारियों ने बताया कि रांची पुलिस के निर्देश पर हम पूरे परिसर की जांच कर रहे हैं.
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