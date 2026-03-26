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रांची समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से दोबारा दी गई धमकी

एक बार फिर से रांची समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है.

Collectorate building threatened with being blown up with bomb for second time in Ranchi
रांची समाहरणालय परिसर की जांच करती टीम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
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रांचीः राजधानी के रांची सिविल कोर्ट को तीन बार बम से उड़ने की धमकी मिलने के बाद अब रांची के कचहरी चौक स्थित समाहरणालय भवन को को भी दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. धमकी मिलने के बाद रांची पुलिस के द्वारा एहतियातन पूरे समाहरणालय की जांच बम निरोधक दस्ते के द्वारा करवाई जा रही है.

ईमेल से मिली धमकी

रांची में एक बार फिर ईमेल के जरिए बम धमाका करने की धमकी दी गई है. लगातार दूसरी बार रांची समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सिविल कोर्ट की तरह दूसरी बार भी समाहरणालय भवन को उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है.ईमेल में लिखा गया है कि समाहरणालय को बम से उड़ा दिया जाएगा.

Collectorate building threatened with being blown up with bomb for second time in Ranchi
समाहरणालय की जांच करती टीम (ETV Bharat)

धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर आ गई और तुरन्त बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुला कर जांच शुरू करवा दी गई है. रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया की धमकी मिलने की जांच की जा रही है.

डीसी-एसएसपी सहित दर्जन भर अफसरों के है दफ्तर

रांची समाहरणालय में डीसी, एसएसपी सहित दर्जन भर बड़े अधिकारियों के दफ्तर हैं. रांची पुलिस के सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी सहित कई पुलिस अधिकारियों के दफ्तर भी समाहरणालय में ही हैं. ऐसे में समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी ने खलबली मचा दी है. बीडीएस की टीम को फिलहाल जांच में कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिला है लेकिन एहतियातन पूरे बिल्डिंग की जांच करवाई जा रही है. बीडीएस टीम के अधिकारियों ने बताया कि रांची पुलिस के निर्देश पर हम पूरे परिसर की जांच कर रहे हैं.

Collectorate building threatened with being blown up with bomb for second time in Ranchi
समाहरणालय में पुलिस पदाधिकारी और डॉग स्क्वायड की टीम (ETV Bharat)

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