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रांची समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से दोबारा दी गई धमकी

रांची समाहरणालय परिसर की जांच करती टीम ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी के रांची सिविल कोर्ट को तीन बार बम से उड़ने की धमकी मिलने के बाद अब रांची के कचहरी चौक स्थित समाहरणालय भवन को को भी दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. धमकी मिलने के बाद रांची पुलिस के द्वारा एहतियातन पूरे समाहरणालय की जांच बम निरोधक दस्ते के द्वारा करवाई जा रही है.

ईमेल से मिली धमकी

रांची में एक बार फिर ईमेल के जरिए बम धमाका करने की धमकी दी गई है. लगातार दूसरी बार रांची समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सिविल कोर्ट की तरह दूसरी बार भी समाहरणालय भवन को उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है.ईमेल में लिखा गया है कि समाहरणालय को बम से उड़ा दिया जाएगा.

समाहरणालय की जांच करती टीम (ETV Bharat)

धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर आ गई और तुरन्त बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुला कर जांच शुरू करवा दी गई है. रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया की धमकी मिलने की जांच की जा रही है.