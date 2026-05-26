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बलरामपुर जिला अस्पताल पहुंचीं कलेक्टर, भर्ती मरीजों से मिल रही सुविधाओं की ली जानकारी

मंगलवार को कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हाल चाल लिया. कलेक्टर ने मरीजों से वार्ड में जाकर पूछा कि उनको क्या क्या सुविधाएं यहां मिल रही है. कलेक्टर ने ये भी जाना कि उनको खाना, दवा और डॉक्टर तीनों उपलब्ध हैं या नहीं. इसके साथ ही कलेक्टर ने अस्पताल की ओर से दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ली. कलेक्टर ने अस्पताल के प्रबंधन व्यवस्था को भी देखा. कलेक्टर ने ओपीडी, उपचार कक्ष का दौरा किया. कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.

बलरामपुर: ज्यादातर सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है. अक्सर अस्पताल आने वाले मरीज ये आरोप लगाते हैं कि समय पर इलाज और डॉक्टर दोनों नहीं मिलते. ये भी शिकायत मिलते रहती है कि अस्पताल में दवाओं का टोटा है. मरीजों को बाहर से दवाएं लेनी पड़ती है और टेस्ट भी बाहर से कराने होते हैं. हालांकि कुछ ऐसे भी सरकारी अस्पताल हैं जो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं. वहां समय पर डॉक्टर और इलाज दोनों मुहैया हैं.

कलेक्टर ने जनरल वार्ड, महिला वार्ड का निरीक्षण कर प्रसूता महिलाओं से चर्चा कर महिलाओं को डिलीवरी के बाद शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पोषण संबंधी लाभों की जानकारी भी दी. इसके साथ ही महिलाओं को शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया.





बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश

जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एसएनसीयू कक्ष पहुंचीं जहां उन्होंने नवजात शिशुओं को उपलब्ध कराई जा रही उपचार एवं देखभाल व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने मौजूद चिकित्सकों एवं स्टाफ से भर्ती शिशुओं के स्वास्थ्य एवं उपचार सुविधाओं की जानकारी ली तथा नवजात शिशुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.





मरीजों को मेन्यू के अनुसार पौष्टिक भोजन देने की कही बात

कलेक्टर ने अस्पताल की रसोई कक्ष में पहुंच मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं भोजन वितरण व्यवस्था को देखा. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मरीजों को निर्धारित मेन्यू अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन समय पर उपलब्ध कराएं. साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए.





मशीनों के बेहतर रखरखाव के निर्देश

कलेक्टर ने डायलिसिस रूम पहुंचकर वहां उपलब्ध मशीनों, उपचार व्यवस्था एवं मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली. उन्होंने नियमित रूप से मशीनों के रख-रखाव एवं मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने एक्स-रे रूम का निरीक्षण कर उपकरणों की स्थिति एवं कार्यप्रणाली का जायजा लिया. उन्होने तकनीकी स्टाफ की उपस्थिति और प्रतिदिन वाले मरीजों की संख्या के बारे जानकारी ली.



मेडिकल वेस्ट प्रबंधन के दिए निर्देश

अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को कैसे निष्पादित किया जाता है इसको भी देखा. कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा.

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