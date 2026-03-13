कलेक्टर जन्मेजय महोबे का गांवों में औचक निरीक्षण, विकास कार्यों का लिया जायजा, सोखपिट और डबरी निर्माण कार्य को सराहा
कलेक्टर जन्मेजय महोबे और जिला पंचायत सीईओ ने धूप में कई गांवों का दौरा किया.इस दौरान गांवों में विकास कार्यों का जायजा लिया गया.
जांजगीर चांपा : सरकारी योजनाएं और विकास कार्य की सुविधा जनता तक पहुंच रही है या नहीं इस बात को जानने के लिए चिलचिलाती धूप में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ग्रामीणों के बीच पहुंचे. कलेक्टर जन्मेजय महोबे और जिला पंचायत सीईओ ने कई गांवों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अकलतरा विकासखंड में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल संचय के लिए नालों में स्टॉप डेम निर्माण और कृषि भूमि में डबरी निर्माण जैसे कार्यों की प्रगति देखी गई.कलेक्टर ने इन योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की सराहना की.
तेज धूप में किया गांवों का दौरा
दोपहर करीब दो बजे कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ शासन की योजनाओं का जायजा लेने निकले.तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद अधिकारियों ने तिलई गांव, मुरली गांव, कंजी गांव, कटघरी गांव और मधुआ गांव का दौरा किया. यहां प्रधानमंत्री आवास निर्माण, राशन दुकान निर्माण तथा कंजी नाला में बनाए गए चेक डेम का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से चर्चा की.
हमने अकलतरा और पामगढ़ क्षेत्र के गांवों का दौरा किया है.इस दौरान हमने देखा कि लोगों ने खुद के व्यय से सोखपीट गड्ढों का निर्माण किया है.इससे पानी बचाने में काफी मदद मिलेगी.विहान योजना के तहत जो महिलाएं कार्य कर रही हैं उसका जायजा लिया.आजीविका मिशन के तहत दीदी ने खुद अपने खर्चे से गन्ना दुकान खोला है.पीएम आवास और दूसरे विकास कार्यों को भी देखा- जन्मेजय महोबे,कलेक्टर
नकदी फसल लगाने के लिए ग्रामीणों को किया प्रेरित
कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने पीएम आवास निर्माण के दौरान हितग्राहियों को आने वाली समस्याओं का निराकरण कर जल्द आवास निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए. साथ ही कंजी नाला में बनाए गए चेक डेम के माध्यम से जल स्तर बढ़ाने और किसानों को लिफ्ट इरिगेशन के जरिए धान के अलावा अन्य नकदी फसलें लगाने के लिए प्रेरित किया.निरीक्षण के दौरान मधुआ गांव के किसान देवराज सिंह चौहान ने मनरेगा के तहत अपने खेत में बनाए गए 35 डिसमिल डबरी का भी अवलोकन करवाया.
डबरी से खेत का अतिरिक्त पानी संचित किया जा रहा है और भविष्य में उसमें मछली पालन करने की योजना है- देवराज सिंह चौहान,किसान
महिला की गन्ना रस दुकान में मिली राहत
कलेक्टर ने किसान को मत्स्य पालन और उद्यानिकी विभाग की योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए. दौरे के दौरान कटघरी गांव में आजीविका मिशन के तहत गन्ना रस की दुकान चला रही महिला हितग्राही से भी मुलाकात भी कलेक्टर ने की. कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने वहां गन्ना रस पीकर गर्मी से राहत ली और महिला को अपने व्यवसाय को लगन से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए 500 रुपये देकर उसका हौसला बढ़ाया.
