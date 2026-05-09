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एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े की दो टूक, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर प्रशासन का होगा फोकस

कलेक्टर ने कहा, जिले में जहां कहीं भी फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या है उसे दूर किया जाएगा.

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एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े की दो टूक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 9, 2026 at 5:56 PM IST

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एमसीबी: मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला प्रशासन की कमान नई कलेक्टर संतन देवी जांगड़े को मिली है. पद संभालते ही संतन देवी जांगड़े एक्शन मोड में नजर आने लगी हैं. शनिवार को नवपदस्थ कलेक्टर ने विधिवत पदभार ग्रहण किया. जिला कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया. कलेक्टर ने कहा, वो जिले में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को और बेहतर बनाने पर काम करेंगी.

जिले में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने पर होगा काम

कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझने और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया. कलेक्टर ने अलग-अलग विभागों में पहुंचकर कार्यालयीन व्यवस्थाओं, अभिलेखों के रखरखाव, लंबित प्रकरणों तथा आम जनता से जुड़े मामलों की स्थिति का निरीक्षण किया. कलेक्टर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सीधा संवाद कर विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी ली और यह स्पष्ट संकेत दिया कि जिले में अब प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े की दो टूक (ETV Bharat)

कार्यशैली में बदलाव लाने के दिए संकेत

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर जांगड़े ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. कलेक्टर ने कहा कि कार्यालय में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण तय समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि अनावश्यक विलंब प्रशासन की छवि को प्रभावित करता है, इसलिए सभी विभाग समयबद्ध कार्य संस्कृति अपनाएं. साथ ही कार्यालयीन अनुशासन, समय पालन और बेहतर कार्य वातावरण बनाए रखने पर विशेष जोर दिया.

प्रशासनिक व्यवस्था तभी मजबूत मानी जाएगी जब कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही स्पष्ट रूप से दिखाई दे. अधिकारी के चाहिए कि वो आम जनता को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराएं: संतन देवी जांगड़े, कलेक्टर, एमसीबी

कलेक्टर ने दिलाया भरोसा

कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने कहा कि एमसीबी जिले का सर्वांगीण विकास, बेहतर प्रशासनिक समन्वय और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी कार्यशैली का मूल आधार होगा. उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से टीम भावना के साथ कार्य करने और जनहित को सर्वोपरि रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से हो सके.

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संतन देवी जांगड़े इससे पूर्व स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. प्रशासनिक अनुभव, अनुशासित कार्यशैली और बेहतर प्रबंधन क्षमता के लिए पहचानी जाने वाली सुश्री जांगड़े के नेतृत्व में अब एमसीबी जिले में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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