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संतन देवी जांगड़े अमृतधारा में फावड़ा लेकर उतरीं, कलेक्टर ने अधिकारियों-कर्मचारियों को दिलाई इस बात की शपथ

अधिकारियों और कर्मचारियों ने फावड़ा ही नहीं चलाया बल्कि लोगों को उनकी जिम्मेदारी के प्रति जागरुक भी किया.

CLEANLINESS DRIVE IN AMRITDHARA
संतन देवी जांगड़े अमृतधारा में फावड़ा लेकर उतरीं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 3:27 PM IST

3 Min Read
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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: शनिवार से वीकएंड शुरू हो जाता है, लोग हॉली डे के मूड में आ जाते हैं. सरकारी दफ्तारों में काम करने वाले लोग या तो शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, या फिर आस-पास के जिलों में घूमने. एमसीबी जिला अपने आप में टूरिस्ट प्लेस है, तो कई लोग यहां के पर्यटक स्थलों पर आउटिंग के लिए चले जाते हैं. लेकिन इस बार वीकएंड पर एमसीबी जिले में अलग ही नजारा देखने को सामने आया. यहां के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल अमृतधारा जलप्रपात परिसर में भरी गंदगी को प्रशासनिक अफसरों और कर्मचारियों ने मिलकर साफ किया. श्रमदान की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं.

फावड़ा लेकर सफाई के लिए उतरीं कलेक्टर

कई लोगों ने तो पहली बार देखा कि जिला प्रशासन के जुड़े अफसर और कर्मचारी किसी पर्यटक स्थल की साफ सफाई में जुटे हैं. साफ सफाई के लिए पहुंचे अफसर हाथों में फावड़ा और सफाई से जुड़े सामान लेकर पहुंचे थे. कोई कचरा जमा करा था तो कोई कचरे को सुरक्षित तरीके से डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग में भर रहा था. खुद कलेक्टर संतन देवी जांगड़े हाथों में फावड़ा लेकर सफाई अभियान को लीड करती नजर आईं.

संतन देवी जांगड़े अमृतधारा में फावड़ा लेकर उतरीं (ETV Bharat)

अमृतधारा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि जिले की पहचान और गौरव का प्रतीक है. इसे स्वच्छ, सुंदर और विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा. प्रशासन केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य कर परिणाम भी दिखाना चाहता है. अमृतधारा के समग्र विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है: संतन देवी जांगड़े, कलेक्टर



पीएम मोदी की अपील का असर

हाल ही में पीएम मोदी ने सभी लोगों से अपील की है कि वो जरूरत के मुताबिक अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करें. पीएम ने कहा कि अगर हम कार पूलिंग करते हैं तो इससे ईंधन की बचत होती है. पीएम की इस अपील का भी असर इस सफाई अभियान में नजर आया. अफसर और कर्मचारी कार पूलिंग के जरिए अमृतधारा साफ-सफाई के लिए पहुंचे थे. कलेक्टर ने साफ-सफाई के बाद वहां पर पौधारोपण भी किया. कलेक्टर ने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है. हम सभी कि ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन जगहों को साफ रखें, पर्यावरण के लिए वहां पौधे भी लगाएं.

CLEANLINESS DRIVE IN AMRITDHARA
संतन देवी जांगड़े अमृतधारा में फावड़ा लेकर उतरीं (ETV Bharat)
CLEANLINESS DRIVE IN AMRITDHARA
संतन देवी जांगड़े अमृतधारा में फावड़ा लेकर उतरीं (ETV Bharat)

आने वाले समय में यहां छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात की तर्ज पर नाइट कैंपिंग की सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद रात के समय भी ले सकेंगे. इसके साथ ही बंद पड़े तितली पार्क को नए स्वरूप में विकसित करने की योजना है, जो बच्चों, विद्यार्थियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा: संतन देवी जांगड़े, कलेक्टर

CLEANLINESS DRIVE IN AMRITDHARA
संतन देवी जांगड़े अमृतधारा में फावड़ा लेकर उतरीं (ETV Bharat)
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संतन देवी जांगड़े अमृतधारा में फावड़ा लेकर उतरीं (ETV Bharat)

जिला प्रशासन की तारीफ

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अमृतधारा में जिस तरह से प्रशासनिक अमले ने सफाई अभियान चलाया उसे देखकर लोग भी खुश हैं. स्थानीय लोग भी चाहते हैं उनके यहां के पर्यटन स्थल चमकें और लोग यहां आएं. लोग जब यहां आएंगे तो उनसे उनकी आय भी बढ़ेगी.

जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता- संतन देवी जांगड़े

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