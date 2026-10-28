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दूरस्थ गांवों में बुनियादी सुविधाओं की हकीकत आई सामने, कहीं सड़क पुलिया की दरकार तो कहीं घरों तक नहीं पहुंच रहा पानी

कोरिया के दूरस्थ गांवों में प्रशासन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कोरिया: जिले के सोनहत विकासखंड के दूरस्थ गांवों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति एक बार फिर चर्चा में है. कहीं सड़क और पुलिया का अभाव ग्रामीणों के आवागमन में बाधा बना हुआ है तो कहीं पेयजल आपूर्ति में खामियों के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. धनपुर में करीब 19 घरों तक पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंचने की शिकायत सामने आई. वहीं नटवाही-गोपद मार्ग पर सड़क और पुलिया निर्माण की मांग ने दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्यों की जरूरत को उजागर किया है. इन समस्याओं की जमीनी स्थिति जानने के लिए कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने रामगढ़, धनपुर, नटवाही, आनंदपुर और गोयनी का दौरा किया.

ग्राम नटवाही में कलेक्टर ने तेंदू के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं. ग्रामीणों ने नटवाही से गोपद के बीच सड़क और पुलिया निर्माण की आवश्यकता बताई. इस पर कलेक्टर ने वन विभाग ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए.