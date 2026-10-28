दूरस्थ गांवों में बुनियादी सुविधाओं की हकीकत आई सामने, कहीं सड़क पुलिया की दरकार तो कहीं घरों तक नहीं पहुंच रहा पानी
कोरिया के दूरस्थ गांवों में समस्याओं की जमीनी स्थिति जानने कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने दौरा किया. रजनीश सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 1:48 PM IST
कोरिया: जिले के सोनहत विकासखंड के दूरस्थ गांवों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति एक बार फिर चर्चा में है. कहीं सड़क और पुलिया का अभाव ग्रामीणों के आवागमन में बाधा बना हुआ है तो कहीं पेयजल आपूर्ति में खामियों के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. धनपुर में करीब 19 घरों तक पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंचने की शिकायत सामने आई. वहीं नटवाही-गोपद मार्ग पर सड़क और पुलिया निर्माण की मांग ने दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्यों की जरूरत को उजागर किया है. इन समस्याओं की जमीनी स्थिति जानने के लिए कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने रामगढ़, धनपुर, नटवाही, आनंदपुर और गोयनी का दौरा किया.
ग्राम नटवाही में कलेक्टर ने तेंदू के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं. ग्रामीणों ने नटवाही से गोपद के बीच सड़क और पुलिया निर्माण की आवश्यकता बताई. इस पर कलेक्टर ने वन विभाग ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए.
धनपुर में सामने आई पेयजल व्यवस्था की समस्या
धनपुर पहुंचने पर कलेक्टर ने अपना वाहन रुकवाकर राहगीरों से बातचीत की. उन्होंने राशन, पेयजल और सोलर बिजली व्यवस्था की जानकारी ली. ग्रामीणों से चर्चा के दौरान गांव की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी कई बातें सामने आईं. सबसे महत्वपूर्ण शिकायत पाइपलाइन से जलापूर्ति प्रभावित होने की रही. ग्रामीणों के अनुसार, पाइपलाइन में लीकेज के कारण लगभग 19 घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा था. कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी से स्थिति की जानकारी लेकर ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए. विभागीय स्तर पर जल्द जलापूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया गया.
|पहले नदी से पानी लाना पड़ता था लेकिन जल जीवन मिशन के तहत अब घर में नल से पानी मिलने लगा है-सुक्रिया, ग्रामीण महिला
अंतिम छोर के गोयनी में सड़क और बिजली की चिंता
जिले के अंतिम छोर पर बसे ग्राम गोयनी में भी ग्रामीणों ने सड़क पुल-पुलिया और बिजली से जुड़ी समस्याएं रखीं. कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों की मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया.
मैदानी दौरे से मिलेगी योजनाओं की वास्तविक तस्वीर
इस दौरे में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की संचालक श्वेता कम्बोज, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेंद्र श्रीवास सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे. कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि कार्यालयों में योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार होती है लेकिन उनका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं इसकी वास्तविक जानकारी मैदानी स्तर पर मिलती है. इसी उद्देश्य से अधिकारी दूरस्थ गांवों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं.
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