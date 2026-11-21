ETV Bharat / state

कलेक्टर मैडम ने देखी फसल कटाई की तकनीक, अकवान तूफान को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश

कोरिया: 15 नवंबर से सभी जिलों में धान खरीदी शुरू हो चुकी है. धान खरीदी शुरू हुए 7 दिन हो चुके हैं. जिन किसानों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन टोकन कटाया है, उनका धान खरीदा जा रहा है. शनिवार को कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कोरिया के किसानों से मुलाकात की और उनकी फसलों को देखा. कलेक्टर ने पटना गांव के किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ धान खरीदी को लेकर चर्चा की. कलेक्टर ने कहा कि अकवान तूफान की वजह से मौसम में बदलाव आया है. इस बदलाव का असर किसानों को फसलों पर भी पड़ेगा.

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कराए जा रहे फसल कटाई प्रयोग का निरीक्षण किया. कलेक्टर ने कृषि अधिकारियों, राजस्व निरीक्षक और पटवारी से पूरी व्यवस्था को सिलसिलेवार तरीके से समझा. कलेक्टर ने पूछा कि फसल कटाई प्रयोग के लिए खेत का निर्धारित हिस्सा किस आधार पर चिह्नित किया जाता है और वहां से प्राप्त उपज के आधार पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन का आंकलन किस तरह किया जाता है. कृषि विभाग के उप संचालक ने कलेक्टर को बताया कि इसके लिए खेत में निर्धारित आकार का एक हिस्सा चिह्नित कर उसकी फसल काटी जाती है.

अकवान तूफान (ETV Bharat)

निःशुल्क गेहूं बीज वितरित किए

उप संचालक ने बताया कि फसल काटने के बाद उपज का वजन कर क्षेत्रफल के अनुपात में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की गणना की जाती है. कलेक्टर ने पूरी प्रक्रिया को देखा और इसके तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली. पटना के बाद कलेक्टर ग्राम आजोखुर्द पहुंचीं. यहां उन्होंने फसल प्रदर्शन के उद्देश्य से 10 किसानों को निःशुल्क गेहूं बीज वितरित किए प्रत्येक किसान को 40 किलोग्राम क्षमता वाली एक बोरी बीज उपलब्ध कराई गई. इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से किसानों को उपलब्ध कराई गई सीड ड्रिल मशीन से गेहूं की बुवाई का निरीक्षण भी उन्होने किया.

कोरिया सोनहत (ETV Bharat)

मशीन के जरिए बुवाई की प्रक्रिया को कलेक्टर ने देखा

किसानों ने मशीन चलाकर कलेक्टर को दिखाया कि किस तरह एक साथ बीज और खाद खेत में डाले जाते हैं. अधिकारियों ने बताया कि इस तकनीक से बुवाई का काम व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है. किसानों ने बताया कि मशीन की मदद से श्रम एवं समय की बचत होती है. कलेक्टर ने कहा कि महज कुछ किसानों को बीज और कृषि यंत्र उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है. जरूरत इस बात की है कि ऐसी योजनाओं का लाभ जिले के अधिक से अधिक जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे और उन्हें तकनीक के उपयोग का नियमित प्रशिक्षण भी मिले.

तूफान को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश (ETV Bharat)



करहनी धान की खेती को बढ़ावा देने की तैयारी

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने बैकुंठपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) का निरीक्षण किया. कलेक्टर ने धान की विलुप्त होती जा रही किस्म करहनी की खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया. कलेक्टर ने कृषि विभाग, आजीविका मिशन और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को निर्देश दिए कि करहनी धान की बुवाई, खेती की लागत, उत्पादन क्षमता, बिक्री मूल्य और बाजार की उपलब्धता को लेकर विस्तृत जानकारी तैयार की जाए. कलेक्टर ने कहा कि इस पारंपरिक धान की खेती बढ़ाने के लिए किसानों से चर्चा कर आवश्यक प्रयास किए जाने होंगे.

कलेक्टर मैडम ने देखी फसल कटाई की तकनीक (ETV Bharat)

सोनहत विकासखंड में होती है करनी धान की खेती

कृषि विभाग के अधिकारी ने कलेक्टर को बताया कि वर्तमान में सोनहत विकासखंड के करीब 25 किसान ही करहनी धान की खेती कर रहे हैं. इस फसल की खासियत यह है कि इसमें पानी और समय अपेक्षाकृत कम लगता है. लेकिन सवाल यह भी है कि जब जिले में इस पारंपरिक धान की खेती करने वाले किसानों की संख्या सीमित रह गई है. इसके पीछे आखिर क्या कारण है और क्या किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. या फिर इसकी बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध नहीं है, इन बातों की पड़ताल की जाएगी.





चावल, मशरूम और स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग पर जोर