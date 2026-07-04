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राजस्व और जिला प्रशासन अधिकारियों का तबादला, कलेक्टर ने जारी की लिस्ट

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जीपीएम कलेक्टर डॉ. संतोष देवांगन ने राजस्व विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों का तबादला किया है. प्रशासनिक कसावट लाने के लिए ये तबादला सूची जारी की गई है. जिन अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, उसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

राजस्व विभाग में तबादला