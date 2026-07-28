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बालोतरा कलेक्टर ने 15 दिन में जर्जर स्कूल भवन को गिराने के दिए आदेश, बच्चों के लिए होगी दूसरी व्यवस्था

बालोतरा : बारिश के मौसम में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बालोतरा जिला प्रशासन ने जर्जर विद्यालय भवनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने जिले में जर्जर घोषित स्कूल भवनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर यह कार्रवाई पूरी करने और पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए उचित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

जिला कलेक्टर यादव की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त रिपोर्टों तथा पंचायत समिति स्तर पर गठित समितियों के सर्वेक्षण के आधार पर जिले भर में कुल 307 जर्जर विद्यालय कक्षों एवं भवनों को गिराने योग्य घोषित किया गया है. इनमें पंचायत समिति बालोतरा के 63, सिणधरी एवं पायलाकला के 31, समदड़ी के 41, सिवाना के 83, गिडा के 32, पाटोदी के 25 तथा कल्याणपुर के 32 विद्यालय कक्ष एवं भवन शामिल हैं.