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बालोतरा कलेक्टर ने 15 दिन में जर्जर स्कूल भवन को गिराने के दिए आदेश, बच्चों के लिए होगी दूसरी व्यवस्था

बालोतरा जिले भर में कुल 307 जर्जर विद्यालय कक्षों एवं भवनों को गिराने योग्य घोषित किया गया है. इन्हें गिराया जाएगा.

dilapidated school buildings
अधिकारियों की बैठक लेते जिला कलेक्टर(File Photo) (ETV Bharat Balotra)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 7:40 AM IST

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बालोतरा : बारिश के मौसम में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बालोतरा जिला प्रशासन ने जर्जर विद्यालय भवनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने जिले में जर्जर घोषित स्कूल भवनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर यह कार्रवाई पूरी करने और पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए उचित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

जिला कलेक्टर यादव की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त रिपोर्टों तथा पंचायत समिति स्तर पर गठित समितियों के सर्वेक्षण के आधार पर जिले भर में कुल 307 जर्जर विद्यालय कक्षों एवं भवनों को गिराने योग्य घोषित किया गया है. इनमें पंचायत समिति बालोतरा के 63, सिणधरी एवं पायलाकला के 31, समदड़ी के 41, सिवाना के 83, गिडा के 32, पाटोदी के 25 तथा कल्याणपुर के 32 विद्यालय कक्ष एवं भवन शामिल हैं.

पढ़ें: जर्जर स्कूल भवनों पर चलेगा बुलडोजर, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने लिया फैसला

जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों, उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन जर्जर भवनों को विधि-सम्मत तरीके से शीघ्र ध्वस्त किया जाए. उन्होंने पुनः स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों को इन खतरनाक भवनों में नहीं बैठाया जाएगा. इसके लिए स्कूलों के प्रधानाचार्यों को आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रहे और उनकी सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो.

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DEMOLITION OF DILAPIDATED BUILDINGS
ALTERNATIVE ARRANGEMENT FOR STUDENT
BALOTRA COLLECTOR ORDER TO DEMOLISH
DILAPIDATED SCHOOL BUILDINGS

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