अबूझमाड़ पहुंची कलेक्टर नम्रता जैन, सुलेंगा, मड़ागड़ा और कन्हारगांव का लिया जायजा

नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन का अबूझमाड़ में गोंडी रेला गीत से छात्राओं ने स्वागत किया है.

Development work in Abujhmarh
अबूझमाड़ की बदलती तस्वीर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 7, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
नारायणपुर: कभी नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ में अब प्रशासनिक पहुंच से तस्वीर बदल रही है. अबूझमाड़ में प्रशासनिक सक्रियता से विकास के साधन पहुंच रहे हैं. शनिवार को नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन ने नारायणपुर के ग्राम सुलेंगा, मड़ागड़ा एवं कन्हारगांव के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने आश्रम-छात्रावास, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का सघन निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने न सिर्फ व्यवस्थाओं की समीक्षा की, बल्कि भवन मरम्मत और आवश्यक सुविधाओं को शीघ्र सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश भी दिए.

नम्रता जैन ने सुलेंगा का किया दौरा

कलेक्टर नम्रता जैन ने अपने निरीक्षण की शुरुआत सुलेंगा बालक आश्रम छात्रावास से की. यहां उन्होंने बच्चों के आवासीय कक्ष, रसोई, शौचालय, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया. छात्रावास अधीक्षक द्वारा नए भवन, बिस्तर-गद्दा और प्यून की आवश्यकता रखे जाने पर कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ को ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए. हॉस्टल परिसर में जल्द ही शौचालय का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए.

अबूझमाड़ के दौरे पर कलेक्टर नम्रता जैन (ETV BHARAT)

सुलेंगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंची कलेक्टर

इसके बाद कलेक्टर ने सुलेंगा स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया. उन्होंने गर्भवती महिलाओं से बात कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की जानकारी हासिल की. इसके अलावा उन्होंने अन्य मरीजों से भी स्वास्थ्य सेवाओं और दवाई पर चर्चा की. कलेक्टर नम्रता जैन ने भवन मरम्मत की मांग सामने आने पर संबंधित विभाग को आवश्यक सुधार कार्य जल्द कराने के निर्देश दिए.

Collector Namrata Jain in Abujhmad
अबूझमाड़ में स्कूली बच्चों के साथ कलेक्टर नम्रता जैन (ETV BHARAT)

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सुलेंगा के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का भी दौरा किया. उन्होंने यहां पर छात्रों की संख्या, टीचर की उपस्थिति और स्कूल भवनों की स्थिति का जायजा लिया. कलेक्टर नम्रता जैन ने स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की जानकारी हासिल की. विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान दो छात्राओं ने गोंडी बोली में मधुर रेला गीत प्रस्तुत किया, जिससे प्रभावित होकर कलेक्टर ने बच्चों की सराहना की और सभी विद्यार्थियों को चॉकलेट बांटे.

Collector Namrata Jain at Ballock Hostel
बालक हॉस्टल में कलेक्टर नम्रता जैन (ETV BHARAT)
Collector Namrata Jain with the villagers of Abujhmarh.
अबूझमाड़ के ग्रामीणों संग कलेक्टर नम्रता जैन (ETV BHARAT)

मड़ागड़ा और कन्हारगांव का कलेक्टर ने किया दौरा

इसके बाद कलेक्टर नम्रता जैन ने मड़ागड़ा और कन्हारगांव के स्कूलों और संस्थानों का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को सुधारात्मक निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान ओरछा जनपद सीईओ लोकेश्वर चतुर्वेदी, सरपंच, सचिव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे.

Collector Namrata Jain on a visit to Abujhmad.
अबूझमाड़ के दौरे पर कलेक्टर नम्रता जैन (ETV BHARAT)

अबूझमाड़ का हो रहा विकास

जैसे-जैसे नक्सलवाद का प्रभाव अब अबूझमाड़ और नारायणपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर पड़ रहा है, वैसे-वैसे नारायणपुर जिले में प्रशासनिक कार्यशीलता को नई गति मिल रही है. कलेक्टर नम्रता जैन द्वारा अबूझमाड़ सहित दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार किए जा रहे दौरे से सुशासन की पहुंच अब इन इलाकों तक हो रही है. इससे अबूझमाड़ को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में मदद मिल सकेगी.

Collector Namrata Jain in Sulenga
सुलेंगा में कलेक्टर नम्रता जैन (ETV BHARAT)

