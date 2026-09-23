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कलेक्टर विधायक ने देहदान का लिया संकल्प, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ कार्यक्रम

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, इसलिए आयुर्वेद सेवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इसमें 2500 लोगों के रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है. जिसमें 1000 से ज्यादा महिला रक्तदान कर रही हैं. 31 लोगों ने देहदान का संकल्प लिया है. उसमें धरसीवां के विधायक अनुज शर्मा भी शामिल हैं. रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह और उनकी पत्नी सुनीता सिंह देहदान करने का संकल्प लिया है. इसके साथ ही देहदान करने का संकल्प लेने वालों में सीआरपीएफ के IG भी शामिल हैं.

इस कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के साथ उनकी पत्नी सुनीता सिंह के साथ ही 31 लोगों ने देहदान करने का भी संकल्प लिया है. आज का यह आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है. इसके लिए प्रमाण पत्र भी दिए गए. आयुर्वेद सेवा सम्मेलन के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल विधायक अनुज शर्मा सहित कई नेता और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा.

रायपुर : बूढ़ातालाब स्थित इनडोर स्टेडियम में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. यह आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा संकल्प अभियान की दूसरी कड़ी के रूप में किया गया है. इसके पहले 17 सितंबर को आशीर्वाद का दीया जलाया गया था. रक्तदान के साथ देहदान का संकल्प

कलेक्टर विधायक ने देहदान का लिया संकल्प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देहदान रक्तदान और अंगदान निश्चित रूप से किसी के जीवन को बचाने में काम आएंगे. इसके साथ ही साथ आज टॉय कलेक्शन का काम बुक कलेक्शन का काम स्टेशनरी कलेक्शन का काम का एक विश्व रिकॉर्ड बना है. जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दर्ज भी किया है. जिसके बाद सर्टिफिकेट भी दिया गया है. मैं इस सफल आयोजन के लिए विभाग को जिला प्रशासन को सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं- विष्णुदेव साय,सीएम

छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय- स्वास्थ्य मंत्री

वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बस्तर से लेकर सरगुजा तक अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है. आज उसी का परिणाम है कि सेवा संकल्प अभियान के तहत 2000 से अधिक लोगों ने रक्तदान करने का निश्चय लिया है. मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि 1000 से अधिक माताओं ने एक साथ सामूहिक रूप से पूरे विश्व में पहली बार रक्तदान किया होगा. इसका श्रेय छत्तीसगढ़ को जाता है. जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के साथ ही उसके प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं.

कलेक्टर विधायक ने देहदान का लिया संकल्प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारे द्वारा 6 पाली आयुष क्लीनिक हॉस्पिटल भी खोले गए हैं. 100 बिस्तर वाला योग और नेचुरोपैथी बिल्डिंग रायपुर में निर्माणाधीन है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री से बात की है. मुझे लगता है कि यह सौगात हमें मिलेगी आप देख रहे हैं की प्रकृति परीक्षण पिछले साल हुआ था हम पूरे देश में पहले नंबर पर आए थे- श्यामबिहारी जायसवाल,स्वास्थ्य मंत्री



वहीं इस मौके पर एक रक्तदाता ने कहा कि"हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए. रक्तदान करने से ब्लड दोबारा जनरेट होता है. इसमें व्यक्ति को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है. रक्तदान करना हमारा फर्ज है. अभी तक हम पांच बार रक्तदान कर चुके हैं. एक स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए. जिन मरीजों को रक्त की आवश्यकता है उनको मदद मिलती है."







रक्तदान करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की जान जाने वाली होती है और उसे ब्लड मिल जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है. क्योंकि खासतौर पर जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है. उस समय ब्लड की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है. रक्त डोनेट करते हैं तो हमारा रक्त दूसरे के काम आएगा इसलिए हम रक्तदान कर रहे हैं- कौशिक कुमार, रक्तदाता

इस मौके पर रक्तदाताओं ने दूसरे लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया. रक्तदान किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है. मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को हमेशा रक्तदान करना चाहिए. इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा. अगर हमेशा रक्तदान करते हैं तो ब्लड प्यूरीफाइड होता है. एक स्वस्थ पुरुष हर 3 महीने के अंतराल में अपना रक्तदान कर सकता है. एक स्वस्थ महिला हर चार महीने के बाद रक्तदान कर सकती है. मैं अभी तक 18 बार रक्तदान कर चुकी हूं. मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है. रक्तदान करने से मुझे खुशी मिलती है. मेरा हीमोग्लोबिन भी बढ़ा हुआ रहता है.



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