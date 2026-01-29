ETV Bharat / state

पोषण पुनर्वास केंद्र का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण, कुपोषित बच्चों के उचित इलाज के निर्देश

कलेक्टर ने केंद्र में भर्ती बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति, उनके उपचार एवं नियमित निगरानी की जानकारी ली. उन्होंने बच्चों की माताओं से संवाद कर बच्चों के स्वास्थ्य में हो रहे सुधार, पोषण आहार, टीकाकरण एवं एएनसी जांच से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की. कलेक्टर ने माताओं को बच्चों के पोषण, स्वच्छता एवं नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया.

धमतरी : धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने मगरलोड विकासखंड स्थित कुपोषित बच्चों के लिए संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं, उपचार प्रक्रिया एवं बच्चों को दी जा रही पोषण संबंधी सेवाओं का बारीकी से जायजा लिया.

कुपोषित बच्चों के उचित पोषण के निर्देश

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुपोषित बच्चों के उपचार एवं पोषण प्रबंधन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए . साथ ही सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर और गुणवत्तापूर्ण रूप से उपलब्ध कराई जाएं. इस अवसर पर सीईओ जनपद पंचायत मगरलोड दिव्या ठाकुर, परियोजना अधिकारी सुमित कुमार सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.

पर्यटन स्थलों का भी किया निरीक्षण

इससे पहले कलेक्टर ने मगरलोड विकासखंड के पहांदा क्षेत्र में स्थित पवई रानी माता मंदिर, समीपवर्ती वॉटरफॉल एवं झील का स्थल निरीक्षण कर विकास की संभावनाओं का अवलोकन किया.निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने मंदिर परिसर को सुव्यवस्थित एवं सौंदर्यीकृत करने के निर्देश दिए. उन्होंने श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय समेत पहुंच मार्ग के सुदृढ़ीकरण जैसे मूलभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था के साथ-साथ परिसर की स्वच्छता और सुव्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

पर्यटन स्थलों का भी किया निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन स्थलों को सुनियोजित तरीके से पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पहचान को भी मजबूती मिलेगी-अबिनाश मिश्रा,कलेक्टर

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर चरणबद्ध विकास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. आपको बता दें कि जिला प्रशासन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में पवई रानी माता मंदिर, वॉटरफॉल एवं झील को जिले के प्रमुख पर्यटन आकर्षण के रूप में विकसित किया जाएगा.

