मुंगेली कलेक्टर ने किया धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण, गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई के निर्देश
मुंगेली जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर कुन्दन कुमार ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया.
मुंगेली : कलेक्टर कुंदन कुमार ने गुरुवार को धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया. कलेक्टर ने गुरुवाइनडबरी खरीदी केंद्र में धान खरीदी, रकबा समर्पण और धान के भौतिक सत्यापन के संबंध में जानकारी ली. बिना जीपीएस युक्त वाहनों से धान परिवहन की शिकायत मिलने पर उन्होंने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि केवल जीपीएस युक्त अधिकृत वाहनों से ही धान का परिवहन किया जाए.धान परिवहन में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
धान खरीदी केंद्र में जारी किया नोटिस
गुरुवाइनडबरी खरीदी केंद्र में रकबा समर्पण में धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की. धान खरीदी से संबंधित संतोषजनक जवाब नहीं देने पर लालपुर तहसीलदार एमपी कौशिक, नायब तहसीलदार प्रकाश यादव और आरएईओ नेहा ध्रुव को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि किसानों की वास्तविक उपज की पूर्ण रूप से खरीदी सुनिश्चित की जाए और शेष बचे रकबे के दुरुपयोग को रोकने के लिए किसानों से सहमति लेकर रकबा समर्पण कराया जाए.
केंद्र प्रभारी को जारी किया नोटिस
इसके बाद कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र खुड़िया का निरीक्षण किया. यहां उन्होंने भौतिक सत्यापन और डीओ कटने की स्थिति की समीक्षा की.हमाली के नाम पर किसानों से राशि लेने की शिकायत पर केंद्र प्रभारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए .कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कोचियों और बिचौलियों का धान किसी भी स्थिति में न खरीदा जाए. उन्होंने संदिग्ध केंद्रों में भौतिक सत्यापन कराने, उठाव में तेजी लाने, बिना गेट पास के वाहनों का परिवहन रोकने और सीसीटीवी से विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए.
किसानों से की मुलाकात
कलेक्टर ने वहां धान विक्रय करने आए किसान जोगीराम से चर्चा कर केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली. किसान जोगीराम ने बताया कि धान विक्रय से प्राप्त लगभग 9 लाख रुपये की आय से वे अपने बच्चों को इंजीनियरिंग की शिक्षा दिला रहे हैं. कलेक्टर ने किसान की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया. इस दौरान लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी, सहायक आयुक्त सहकारिता हितेश श्रीवास, सीसीबी नोडल संतोष सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.
