जयपुर में गैस एजेंसियों का करवाया औचक निरीक्षण, बाड़मेर कलेक्टर ने पेट्रोल पंपों को खंगाला
जयपुर व बाड़मेर में एलपीजी-पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता. कलेक्टरों ने निरीक्षण कर कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.
Published : March 25, 2026 at 8:51 PM IST
जयपुर/बाड़मेर: राजस्थान के जयपुर और बाड़मेर जिलों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों व पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. दोनों जिलों में आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू बताते हुए अफवाहों से बचने की अपील की गई है.
जयपुर में कलेक्टर ने दिए निर्देश: जयपुर जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो. बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला गैस वितरण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गैस आपूर्ति व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई. डॉ. सोनी ने स्पष्ट किया कि आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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उन्होंने गैस विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए नियमित अभियान चलाएं, ताकि आमजन में विश्वास कायम रहे और किसी प्रकार की भ्रांति की स्थिति उत्पन्न न हो. जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, वहां एलपीजी कनेक्शन को नियमानुसार बंद किया जाए, जिससे संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके.
जिला कलेक्टर ने प्रवर्तन शाखा एवं पुलिस अधिकारियों को गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण एवं अनियमितताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. जिला कलेक्टर के निर्देश पर बुधवार को उपखंड अधिकारियों ने गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण कर जमीनी स्तर पर आपूर्ति, मांग एवं वितरण व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन किया. निरीक्षण के दौरान एजेंसियों में उपलब्ध स्टॉक, वितरण प्रणाली तथा शिकायत निस्तारण की स्थिति का जायजा लिया गया.
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बाड़मेर में कलेक्टर ने पेट्रोल पंपों का किया निरीक्षण: बाड़मेर में पेट्रोल के संकट को लेकर चल रही अफवाहों के बाद पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की भीड़ उमड़ रही है. प्रशासन के निर्देशों पर पंप संचालकों ने पर्याप्त स्टॉक की सूचना अपने पंपों पर चस्पा की है. जिला कलक्टर टीना डाबी ने बुधवार को बाड़मेर शहर में संचालित पेट्रोल पंपों का आकस्मिक निरीक्षण कर गैस सिलेंडर एवं पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता की समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान गैस सिलेंडर, पेट्रोल एवं डीजल का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में पाया गया तथा आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रही. जिला कलेक्टर ने मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रखने के साथ आमजन को सही एवं समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने तथा आमजन की जानकारी के लिए सूचना पर्चे प्रदर्शित करने के निर्देश दिए.
इससे पहले जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में घरेलू एवं वाणिज्यिक गैस सिलेंडर तथा पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत, जिला रसद अधिकारी कंवराराम, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी प्रमोद वैष्णव, ऑयल कंपनियों के बिक्री अधिकारी एवं विभिन्न प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
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जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया कि जिले में गैस सिलेंडरों की उपलब्धता पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है तथा ऑयल कंपनियों से प्रतिदिन स्टॉक की जानकारी ली जा रही है. उपखंड अधिकारियों एवं प्रवर्तन स्टाफ द्वारा गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पंपों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की औसत दैनिक आपूर्ति लगभग 4000 है तथा वर्तमान में गैस एजेंसियों के पास 10,754 सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. जिला कलेक्टर ने ऑयल कंपनियों को निर्देशित किया कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की मांग के अनुरूप व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.