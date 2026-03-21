माइनिंग एक्शन मामले में हाईकोर्ट ने लगाई कलेक्टर को फटकार, 50 हजार का जुर्माना भी ठोका
हाईकोर्ट ने कहा- कलेक्टर द्वारा आंख मूंदकर रिपोर्ट स्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण, माइनिंग एक्शन मामले पर बरती गई लापरवाही.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 7:44 AM IST
जबलपुर : हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए अपने आदेश में कहा माइनिंग अधिकारी के द्वारा पेश की गई फाइनल रिपोर्ट को कलेक्टर द्वारा आंख मूंदकर स्वीकार करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने शुक्रवार को माइनिंग मामले में की गई कार्रवाई पर दायर याचिका पर सुनवाई की. युगलपीठ ने न्यायिक अधिकारी से उम्मीद है कि वह मामले की निराकरण न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए करेंगे
अवैध माइनिंग परिवहन का मामला
छिंदवाड़ा निवासी सारंग रघुवंशी की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. कलेक्टर द्वारा अवैध माइनिंग के परिवहन के नाम पर जुर्माना लगाए जाने को इस याचिका में चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि चैरई के माइनिंग अधिकारी ने अवैध रूप से खनिज सामग्री का परिवहन करते हुए एक ट्रक को जब्त किया था. चालक ने पूछताछ के दौरान याचिकाकर्ता को ट्रक का मालिक बताया था, जिसके बाद खनन निरीक्षक द्वारा अंतिम रिपोर्ट के साथ एक पंचनामा तैयार किया गया और अभियोग के लिए दस्तावेज कलेक्टर को सौंप दिए गए. याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ और उसने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि वह ट्रक का मालिक नहीं है.
हाईकोर्ट के बताया गया कि जब्त किया गया ट्रक क्रमांक आरजे 14 जीई 8519 का रजिस्ट्रेशन बलवीर सिंह पुत्र सुगद सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो 18 दिसंबर, 2027 तक मान्य है. उसके द्वारा पेष किये गए जवाब पर विचार किए बिना कलेक्टर ने उसके खिलाफ जुर्माने के आदेश जारी कर दिए.
कलेक्टर पर 50 हजार का जुर्माना, आदेश भी निरस्त
सुनवाई को दौरान जस्टिस विवेक रुसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि माइनिंग अधिकारी को ट्रक के रजिस्टर्ड मालिक का बयान दर्ज करना चाहिए था. याचिकाकर्ता को गलत तरीके से गाड़ी का मालिक मानते हुए जिम्मेदारी डाल दी गई है. पूरी प्रक्रिया तकनीकी व लापरवाही पूर्वक की गई. युगलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर हुए अनावेदक जिला कलेक्टर व माइनिंग अधिकारी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है.
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युगलपीठ ने जिला कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुए जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं.