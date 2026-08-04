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कलेक्टर ने आसाराम के आवेदन को खारिज करते हुए जताई थी आशंकाएं, कोर्ट ने दी 20 दिन की पैरोल

कोर्ट ने कहा कि जब आसाराम को पहले अंतरिम जमानत मिली थी, उस दौरान गवाह को खतरा पहुंचाने की कोई घटना सामने नहीं आई.

Asaram granted parole
आसाराम को मिली पैरोल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 4:08 PM IST

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जोधपुर: नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 87 साल के आसराम को पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल पर बाहर आने को मंजूरी दे दी है. करीब 13 साल से जोधपुर जेल में बंद आसराम को पूर्व में उपचार के लिए अं​तरिम जमानत मिली थी. पैरोल पर कभी भी बाहर नहीं आ पाया था. कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया था कि कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी पैरोल कमेटी ने आवेदन खारिज करते हुए कई आशंकाए जताई थी. इनमें खास तौर से पीड़िता के परिवार को खतरा हो सकता है.

साथ ही आसराम के खिलाफ गुजरात में आपराधिक मामला दर्ज है. मेडिकल अधिकारी ने भी पैरोल रिहाई के लिए फिट होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया था. लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि पैरोल से इनकार के लिए जताई आशंकाओं का कोई ठोस आधार नहीं पाया. आसाराम के अधिवक्ता यशपालसिंह राजपुरोहित ने बताया कि कोर्ट ने सरकार के तथ्यों को सही नहीं माना और पैरोल मंजूर कर दी है. जिसके तहत अब वह जेल से बाहर आ सकेंगे.

हाईकोर्ट ने कहा–जमानत पर खतरा नहीं हुआ: सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि आसाराम 13 वर्ष, एक माह और 24 दिन जेल में रह चुका है. उसे पहले अंतरिम जमानत मिली थी. उस दौरान उसके द्वारा जमानत का दुरुपयोग करने, समाज या गवाह को खतरा पहुंचाने की कोई घटना सामने नहीं आई. खंडपीठ ने सभी आशंकाओं को निराधार बताते हुए 50 हजार के निजी मुचलके व 25-25 हजार रुपए के दो सक्षम जमानतदारों की शर्त पर 20 दिन की पहली पैरोल मंजूर कर दी. ज्ञात रहे आसाराम को प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा दी गई है. उसके साथ के सभी आरोपी बरी हो चुके हैं.

पढ़ें: Asaram Surrender : आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में किया सरेंडर, एयरपोर्ट पर भक्तों का हंगामा, लोगों से की हाथापाई

पहली बार 2024 में मिली जमानत: यौन शोषण के मामले में 2013 में गिरफ्तारी के बाद सुनवाई पर रोजना कोर्ट लाया जाता था. लेकिन उसके बढ़ते समर्थकों की भीड़ के चलते, जब फैसले की बारी आई तो कोर्ट ने 2018 में जेल में जाकर अदालत लगाकर सुनाया था. इसके बाद आसाराम को स्वास्थ्य जांच के लिए ही बाहर लाया जाता था. इस दौरान लगतार पैरोल और जमानत के लिए आवेदन किए, लेकिन सफलता नहीं मिली.

पढ़ें: आसाराम की आजीवन कारावास की सजा रहेगी बरकरार, सेवादार हुए बरी

वर्ष 2024 के मार्च में आसाराम को निजी अस्पताल में उपचार के लिए पहली बार 10 दिन की जमानत मिली थी. इसके बाद अंतराल के बाद उसे जमानत मिलती रही. हाल ही में जब वह जमानत पर था, तो हाईकोर्ट ने उसकी सभी याचिकाएं खारिज हुई, तो उसे सरेंडर करना पड़ा था. आसराम की नियमित जमानत के लिए 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.

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COLLECTOR DENIED BAIL TO ASARAM
ASARAM CASE HEARING IN SC ON 6 AUG
आसाराम को 20 दिन की पैरोल
LAST BAIL TO ASARAM BEFORE PAROLE
ASARAM GOT 20 DAY PAROLE

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