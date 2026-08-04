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कलेक्टर ने आसाराम के आवेदन को खारिज करते हुए जताई थी आशंकाएं, कोर्ट ने दी 20 दिन की पैरोल

जोधपुर: नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 87 साल के आसराम को पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल पर बाहर आने को मंजूरी दे दी है. करीब 13 साल से जोधपुर जेल में बंद आसराम को पूर्व में उपचार के लिए अं​तरिम जमानत मिली थी. पैरोल पर कभी भी बाहर नहीं आ पाया था. कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया था कि कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी पैरोल कमेटी ने आवेदन खारिज करते हुए कई आशंकाए जताई थी. इनमें खास तौर से पीड़िता के परिवार को खतरा हो सकता है.

साथ ही आसराम के खिलाफ गुजरात में आपराधिक मामला दर्ज है. मेडिकल अधिकारी ने भी पैरोल रिहाई के लिए फिट होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया था. लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि पैरोल से इनकार के लिए जताई आशंकाओं का कोई ठोस आधार नहीं पाया. आसाराम के अधिवक्ता यशपालसिंह राजपुरोहित ने बताया कि कोर्ट ने सरकार के तथ्यों को सही नहीं माना और पैरोल मंजूर कर दी है. जिसके तहत अब वह जेल से बाहर आ सकेंगे.

हाईकोर्ट ने कहा–जमानत पर खतरा नहीं हुआ: सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि आसाराम 13 वर्ष, एक माह और 24 दिन जेल में रह चुका है. उसे पहले अंतरिम जमानत मिली थी. उस दौरान उसके द्वारा जमानत का दुरुपयोग करने, समाज या गवाह को खतरा पहुंचाने की कोई घटना सामने नहीं आई. खंडपीठ ने सभी आशंकाओं को निराधार बताते हुए 50 हजार के निजी मुचलके व 25-25 हजार रुपए के दो सक्षम जमानतदारों की शर्त पर 20 दिन की पहली पैरोल मंजूर कर दी. ज्ञात रहे आसाराम को प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा दी गई है. उसके साथ के सभी आरोपी बरी हो चुके हैं.

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