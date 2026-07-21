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बाड़मेर में आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण को पहुंची कलेक्टर चिन्मयी, नंदघर में खामी पर खफा, कार्रवाई के निर्देश

पनेला नंदघर में बच्चों के वजन एवं लंबाई मापने के उपकरण टूटे फूटे एवं खराब थे.

Collector Chinmayi inspecting an Anganwadi.
आंगनबाड़ी का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर चिन्मयी (Photo: DIPR Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 6:57 PM IST

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बाड़मेर: जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने मंगलवार को जिले के सीमांत गडरा रोड क्षेत्र के गडरा रोड ब्लॉक के नोपाट, जैसिन्धर स्टेशन एवं पनेला ग्राम पंचायतों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया. गडरा रोड ब्लॉक के पनेला स्थित नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र पर गंभीर खामियां सामने आई. केंद्र पर बच्चों के वजन एवं लंबाई मापने के उपकरण टूटे एवं खराब थे. केंद्र का शौचालय गंदगी और खराब स्थिति में मिला. कलेक्टर ने अधिकारियों को इन्हें तत्काल दुरुस्त कराने को कहा.

जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने बच्चों का उपस्थिति रजिस्टर जांचा. 11 बच्चे उपस्थित मिले, जिनमें 5 से 6 बच्चे प्राथमिक विद्यालय की कक्षा पांच में अध्ययनरत पाए गए. उन्होंने इसे वास्तविक उपस्थिति को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर दर्शाने का गंभीर प्रयास बताया एवं स्पष्ट किया कि लाभार्थियों के संबंध में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी अथवा फर्जी उपस्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी.

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कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अनुपूरक पोषण आहार, टेक-होम राशन (टीएचआर), खिलौनों, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री से संबंधित स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाए गए. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी दैनिक लाभार्थियों की संख्या, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन अभिलेखों तथा पोषण वितरण संबंधी जानकारी संतोषजनक रूप से प्रस्तुत नहीं कर सके. जिला कलेक्टर ने इसे कार्यक्रम के क्रियान्वयन, अभिलेख संधारण एवं निगरानी व्यवस्था में गंभीर लापरवाही माना. गोपाल ने बताया कि इन केंद्रों की व्यवस्थाओं में लापरवाही, रिकॉर्ड संधारण में अनियमितता अथवा लाभार्थियों के संबंध में भ्रामक जानकारी को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. सभी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं, उपकरण, पोषण सामग्री एवं अभिलेख निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किए जाएं.

डिप्टी डायरेक्टर को नोटिस: कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी करने, गडरा रोड के बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने तथा संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान चिह्नित कमियों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने तथा कार्रवाई की अनुपालना रिपोर्ट 25 जुलाई तक पेश करने के निर्देश दिए. निर्धारित तिथि को सभी निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर आगे कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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