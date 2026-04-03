ETV Bharat / state

जब धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा बने शिक्षक, आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण, बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान

बच्चों को पढ़ाते धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ( ETV BHARAT )