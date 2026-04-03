जब धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा बने शिक्षक, आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण, बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान
धमतरी के डुबान क्षेत्र उरपुटी आंगनबाड़ी पहुंचे कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बच्चों से चर्चा की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 3, 2026 at 8:52 PM IST
धमतरी: जिले के डुबान प्रभावित ग्राम उरपुटी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में उस समय खास माहौल बन गया, जब कलेक्टर अबिनाश मिश्रा औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे. प्रशासनिक समीक्षा के साथ-साथ कलेक्टर का एक अलग ही रूप देखने को मिला. वे नन्हे बच्चों के बीच शिक्षक बनकर उनसे संवाद करते नजर आए. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित प्रारंभिक शिक्षा, पूरक पोषण आहार, नाश्ता व्यवस्था तथा खेल आधारित शिक्षण गतिविधियों का बारीकी से अवलोकन किया. उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, साफ-सफाई, स्वच्छता व्यवस्था और अभिलेखों के संधारण की समीक्षा करते हुए व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया.
बच्चों संग कलेक्टर ने किया संवाद
आंगनबाड़ी पहुंचते ही बच्चों ने छत्तीसगढ़ का राजगीत आरपा पैरी के धार प्रस्तुत कर कलेक्टर का स्वागत किया. बच्चों की प्रस्तुति से प्रभावित कलेक्टर ने उनका उत्साहवर्धन किया और स्वयं शिक्षक की भूमिका निभाते हुए बच्चों से फलों, रंगों और जानवरों के नाम पूछे. बच्चों ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देकर सबका मन मोह लिया.
बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर दिया जोर
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बच्चों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड, नियमित वजन मापन और पोषण स्तर की जानकारी ली. उन्होंने कुपोषण मुक्त अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए.
गर्मी से निपटने के लिए इंतजाम के निर्देश
गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने केंद्र में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बच्चों को व्यक्तिगत पानी की बोतल रखने के लिए प्रेरित किया. इसके साथ उन्होंने बच्चों को हाथ धोने और स्वच्छता की आदत विकसित कराने पर विशेष जोर दिया.
खिलौने और मिठाइयां बांटकर बढ़ाया उत्साह
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बच्चों को खिलौने एवं मिठाइयां बांटी. इससे बच्चों के चेहरों पर खुशियां झलक उठी. कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र की सराहना की. उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि डुबान प्रभावित क्षेत्र में भी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना काबिल-ए-तारीफ है.