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जोधपुर की जोजरी नदी में प्रदूषण: प्राथमिकी के खिलाफ ट्रस्ट निदेशकों के सामूहिक इस्तीफे, मंत्री पटेल बोले-इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

जोजरी में अवैध पाइप लाइन डालने के लिए जिम्मेदार ठहराए ट्रस्ट के निदेशकों पर एफआईआर. तीन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का विरोध.

Illegal pipeline used to transport polluted water
अवैध पाइप लाइन, जिससे लाया जा रहा था प्रदूषित पानी (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 5:26 PM IST

3 Min Read
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जोधपुर: जोजरी नदी में अवैध पाइप लाइन डालने के जिम्मेदार ठहराए ट्रस्ट के निदेशकों ने एफआईआर के विरोध में सामूहिक इस्तीफा दे दिया. प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जोजरी नदी में जानबूझ कर जहरीला पानी छोड़ने के आरोप में ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन करने वाले ट्रस्ट के निदेशकों एवं उद्योगपतियों के खिलाफ विवेक विहार थाने में मामला दर्ज कराया गया था. इस्तीफा देने वालों का कहना था, हम निशुल्क सेवाएं दे रहे थे. फिर भी हमारे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. इधर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, अवैध पाइपलाइन मिलना बहुत गंभीर मामला है. सरकार इसे लेकर बहुत गंभीर है. जोधपुर की जोजरी नदी को जहरीला बनाने वाले औद्योगिक प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद सरकार एक्शन मोड में है.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया और कहा, जोजरी नदी का विषय सबसे महत्वपूर्ण है. न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी अवैध फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया है. उन्होंने हैरानी जताई कि लगातार निरीक्षणों के बावजूद गुप्त पाइपलाइन मिली, जो पहले प्रशासन की जानकारी में भी नहीं थी. पटेल ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों इस विषय पर बेहद गंभीर हैं. इससे अब इस पुरानी समस्या का हमेशा के लिए निदान हो जाएगा.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें:जोजरी नदी प्रदूषण मामला: सीईटीपी ट्रस्टियों पर केस, अवैध पाइप से नाले में बहाया गया गंदा पानी, तीन अधिकारी निलंबित

पाइपलाइन से पानी पहुंचाना प्रस्तावित: पटेल ने प्रदूषण के स्थायी समाधान का रोडमैप साझा करते हुए बताया कि बजट में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने और प्रदूषित जल को जोजरी व लूणी नदी में जाने से रोकने की योजना बनाई गई है. गंदे पानी और सीवरेज को पूरी तरह ट्रीट किया जाएगा. दो-तीन वर्षों में दोनों नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का सरकार का पक्का संकल्प है. आईआईटी (IIT) के साथ भी प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज में है. आईआईटी के साथ काम अभी शुरुआती दौर में है.

हजारोंं रोजगार पर संकट: इधर, शुक्रवार को जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने अगले आदेश तक सीईटीपी-टेक्सटाइल और इसकी सदस्य इकाइयों को बंद रखने तथा 24 घंटे सख्त निगरानी के निर्देश दिए. इससे 306 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो गई. सीईटीपी ट्रस्ट के निदेशक पद से इस्तीफा देने वाले वरुण धनाडिया ने बताया कि निदेशक निशुल्क सेवा देकर प्लांट चला रहे थे. अनियमितता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं. प्रशासन ने 306 इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश दिया. इनसे 20 हजार से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं. उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा. जोजरी का स्थायी समाधान की योजना के लिए बजट चाहिए, लेकिन उद्योग से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है.

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यूं हुआ खुलासा: सुप्रीम कोर्ट की हाईपावर कमेटी को सूचना मिली कि प्लांट से ही अवैध पाइपलाइन सीधे नाले तक बिछी है. इसमें कई इकाइयों का दूषित पानी जा रहा है. बुधवार देर रात टीम जोधपुर पहुंची और काम में जुटी. अगले दिन खुलासा हुआ कि चार किमी लंबी पाइपलाइन बिछाकर अनट्रीटेड पानी सीधे जोजरी नदी में जाने वाले नाले में छोड़ा जा रहा है. प्रदूषण नियंत्रण मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी ने खुदवाई करा लाइन निकलवाई थी, लेकिन विभाग ने क्षेत्रीय अधिकारी समेत तीन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी.

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SUPREME COURT TAKES TOUGH STAND
MINISTER JOGARAM PATEL
FIR AGAINST TRUST DIRECTORS
तीन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
POLLUTION IN JODHPUR JOJARI RIVER

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