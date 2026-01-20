ETV Bharat / state

बैंणी सेना से हल्द्वानी नगर निगम हो रहा मालामाल, एक माह में 35 लाख से अधिक की वसूली

हल्द्वानी: हल्द्वानी नगर निगम की बैंणी सेना ने एक बार फिर अपने काम से यह साबित कर दिया है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और टीम पूरी निष्ठा से जुट जाए, तो नतीजे खुद बोलते हैं. राजस्व वसूली के क्षेत्र में बैंणी सेना ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया है. जिससे नगर निगम की आय में बड़ा इजाफा देखने को मिला है. बीते एक माह के भीतर ही बैंणी सेना ने 35 लाख रुपये से अधिक की वसूली कर नगर निगम प्रशासन को राहत दी है. हालांकि अभी भी कई यूजर द्वारा भुगतान नहीं किया गया है. जिसको लेकर नगर निगम कार्रवाई की बात कह रहा है. वसूली की गई रकम से 25 प्रतिशत धनराशि बैंणी सेना को भुगतान किया जाएगा.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की नगर निगम की पहल सार्थक साबित होती नजर आ रही है. कुछ समय पहले नगर आयुक्त परितोष वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित एक अहम बैठक में बैंणी सेना को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन शुल्क वसूली को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश और लक्ष्य दिए गए थे. इसी के बाद बैंणी सेना ने पूरे नगर निगम क्षेत्र में सघन अभियान चलाया. घर-घर जाकर लोगों को कूड़ा कलेक्शन शुल्क के प्रति जागरूक किया गया और लंबित शुल्क की वसूली की गई, जिसका नतीजा अब साफ तौर पर सामने आने लगा है.

नगर निगम हल्द्वानी के अनुसार बैंणी सेना हर वर्ष औसतन 4 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नगर निगम को उपलब्ध करा रही है. वर्तमान में बैंणी सेना हल्द्वानी नगर निगम के सभी 60 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के यूजर चार्ज वसूलते हुए कूड़े का सेग्रीगेशन के लिए जागरूक का कार्य कर रही है. इस व्यवस्था से न केवल शहर की स्वच्छता बेहतर हुई है, बल्कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति भी लगातार मजबूत हो रही है. हालांकि अभी भी यूजर चार्ज देने में कुछ लोग आनाकानी कर रहे है. नगर निगम प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन शुल्क का भुगतान न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.