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अमरोहा डेयरी कर्मी हत्याकांड में सहकर्मी गिरफ्तार, गाली-गलौज से क्षुब्ध होकर वारदात को दिया अंजाम

मृतक द्वारा डांटने, गाली-गलौज करने से क्षुब्ध होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया.

अमरोहा डेयरी कर्मी हत्याकांड में सहकर्मी गिरफ्तार
अमरोहा डेयरी कर्मी हत्याकांड में सहकर्मी गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 3:57 PM IST

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अमरोहा: नौगावां सादात थाना क्षेत्र के ग्राम नाजरपुर कलां में डेयरी कर्मी हत्या मामले में पुलिस ने शुक्रवार को मृतक के सहकर्मी को गिरफ्तार कर लिया. मृतक द्वारा डांटने, गाली-गलौज करने से क्षुब्ध होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल आला कत्ल और शव को जलाने में इस्तेमाल पेट्रोल की सीसी बरामद कर ली है.

थाना नौगावां सादात के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार के अनुसार, 19 अगस्त 2026 को ग्राम नाजरपुर कलां निवासी राकेश प्रधान के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनकी डेयरी पर काम करने वाले प्रदीप कुमार निवासी ग्राम हाफिजपुर का शव भूसे वाले कमरे में पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

जांच के दौरान मृतक के साथ डेयरी पर काम करने वाला निकेश पुत्र मिथलेश राय का नाम सामने आया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक द्वारा उसे डांटने और गाली-गलौज करने से नाराज होकर, उसने इस हत्या को अंजाम दिया है.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी निकेश के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल भूसा निकालने वाली पंजी/जाली तथा पेट्रोल की सीसी बरामद की है. पुलिस का कहना है कि बरामद सामान घटना की विवेचना में महत्वपूर्ण साक्ष्य है. आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

घटना का खुलासा करने वाली टीम में थाना नौगावां सादात के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार, वरिष्ठ उपनिरीक्षक नीरज कुमार, हेड कांस्टेबल 238 प्रशांत कुमार और कांस्टेबल 752 संदीप कुमार शामिल रहे.

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