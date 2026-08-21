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अमरोहा डेयरी कर्मी हत्याकांड में सहकर्मी गिरफ्तार, गाली-गलौज से क्षुब्ध होकर वारदात को दिया अंजाम

अमरोहा: नौगावां सादात थाना क्षेत्र के ग्राम नाजरपुर कलां में डेयरी कर्मी हत्या मामले में पुलिस ने शुक्रवार को मृतक के सहकर्मी को गिरफ्तार कर लिया. मृतक द्वारा डांटने, गाली-गलौज करने से क्षुब्ध होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल आला कत्ल और शव को जलाने में इस्तेमाल पेट्रोल की सीसी बरामद कर ली है.

थाना नौगावां सादात के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार के अनुसार, 19 अगस्त 2026 को ग्राम नाजरपुर कलां निवासी राकेश प्रधान के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनकी डेयरी पर काम करने वाले प्रदीप कुमार निवासी ग्राम हाफिजपुर का शव भूसे वाले कमरे में पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

जांच के दौरान मृतक के साथ डेयरी पर काम करने वाला निकेश पुत्र मिथलेश राय का नाम सामने आया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक द्वारा उसे डांटने और गाली-गलौज करने से नाराज होकर, उसने इस हत्या को अंजाम दिया है.