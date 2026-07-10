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ओवरलोड वाहनों और तकनीकी खामियों से धंसी पीएम जनमन योजना की सड़क, ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, इंजीनियर निलंबित

सड़क की क्षति का मुख्य कारण क्षमता से कई गुना ज्यादा वजन वाले वाहनों का आवागमन और शोल्डर निर्माण में तकनीकी खामियां सामने आई.

PM Janman Yojana Road Kabirdham
प्रधानमंत्री जनमन योजना की सड़क (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 7:39 AM IST

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कबीरधाम: बोड़ला विकासखंड के दलदली मेन रोड स्थित खारिया से अगरी तक प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत निर्मित सड़क के धंसने के मामले में राज्य स्तर पर जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने गुरुवार को मौके पर पहुंचकर सड़क का निरीक्षण किया और वैज्ञानिक परीक्षण के लिए कोर कटिंग कराई.

कोर कटिंग कर की गई सड़क की जांच

जांच में सामने आया कि सड़क की क्षति का मुख्य कारण क्षमता से कई गुना ज्यादा वजन वाले वाहनों का आवागमन और शोल्डर निर्माण में तकनीकी खामियां हैं. जिस सड़क पर 10 से 12 टन तक के वाहनों के संचालन की अनुमति है, वहां 60 से 70 टन तक रेत परिवहन करने वाले भारी वाहन लगातार चल रहे थे. साथ ही शोल्डर का कॉम्पैक्शन निर्धारित 100 प्रतिशत मानक से कम पाया गया, जिससे बारिश का पानी सड़क की निचली परत तक पहुंच गया और सड़क कमजोर होकर धंस गई.

प्रधानमंत्री जनमन योजना की सड़क (ETV Bharat Chhattisgarh)

ठेकेदार और दो इंजीनियर पर कार्रवाई, ईई पर भी एक्शन

मामले में निर्माण एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में लापरवाही पाए जाने पर सहायक अभियंता सौरभ देशमुख और उप अभियंता जे. रितेश नायडू को तत्काल निलंबित कर दिया गया है. वहीं कार्यपालन अभियंता संतोष कुमार ठाकुर के निलंबन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

PM Janman Yojana Road Kabirdham
रोड की जांच के लिए कोर कटिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

सड़क प्रधानमंत्री जनमन योजना में बनी है, जो मार्च में पूरी हुई है. हैवी व्हीकल फंसने से शिकायत हुई है कि रोड नीचे दब गया. पूरे मापदंड के हिसाब से जांच की गई. रोड में हैवी व्हीकल चलने की कैपेसिटी 10 टन है. लेकिन कोई भी रोड कम से कम 6 महीने चलती है लेकिन ये रोड अभी अभी बना फिर भी ये हालत हो गई है. जांच में रोड की गुणवत्ता ठीक मिली है लेकिन शोल्डर कॉम्पैक्शन निर्धारित मानक से कम है. इस वजह से सड़क कमजोर हो गई है -भीम सिंह, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

सचिव भीम सिंह ने क्षतिग्रस्त हिस्से को उखाड़कर दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने और पूरी सड़क के शोल्डर को मानकों के अनुरूप सुधारने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि भविष्य में इस सड़क पर ओवरलोड वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया जाएगा. इसके लिए परिवहन, पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे. निरीक्षण के दौरान अधिकांश तकनीकी परीक्षण निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, जबकि शोल्डर निर्माण और पुलिया एप्रोच की बैकफिलिंग में गंभीर खामियां उजागर हुईं.

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दो इंजीनियर निलंबित, ठेकेदार पर भी कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
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