हरियाणा में ठंड की दस्तक, 5.4 डिग्री तक गिरा अधिकतम तापमान, वायु की गुणवत्ता में भी हुआ सुधार

Haryana Weather Updates: पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब हरियाणा में दिखाई दे रहा है. ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है.

Haryana Weather Updates
Haryana Weather Updates (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 7, 2025 at 9:18 AM IST

3 Min Read
चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है. बीते 24 घंटों में हरियाणा का अधिकतम तापमान अंबाला और करनाल में 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य से 3.3 डिग्री कम रहा. करनाल में सबसे ज्यादा 5.4 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. इसके अलावा महेंद्रगढ़ में 4.5 डिग्री तापमान गिरा है. जिसके चलते हरियाणा में ठंड का अहसास शुरू हो गया. फिलहाल हरियाणा में सुबह और शाम की ठंड बनी हुई है. इसके अलावा दिन में अभी गर्मी का अहसास हो रहा है.

हरियाणा में ठंड की दस्तक: मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा का मौसम तेजी से बदल रहा है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से हवा में नमी बढ़ी है. सर्द हवाएं चलने से रात का तापमान कई जिलों में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है. आने वाले दिनों में इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है. फिलहाल हरियाणा में सुबह और शाम की सर्दी बनी हुई है. दिन निकलने के साथ गर्मी का अहसास होना शुरू हो जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है.

हरियाणा मौसम अपडेट: हरियाणा में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि हरियाणा में 9 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान सुबह और रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है. वहीं दिन के समय हल्की धूप निकलने की संभावना बनी रहेगी. आने वाले दो दिनों तक मौसम साफ रहेगा.

हरियाणा में वायु प्रदूषण: दिवाली के बाद से हरियाणा में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है. शुक्रवार यानी 7 नवंबर 2025 को अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 दर्ज किया गया. इसके अलावा बल्लभगढ़ का 121, भिवानी का 230, चंडीगढ़ का 128, चरखी दादरी का 303, फरीदाबाद का 207, फतेहाबाद का 275, गुरुग्राम का 244, हिसार का 141, जींद का 286, कैथल का 177, करनाल का 251, कुरुक्षेत्र 207, मानेसर का 233, नारनौल का 218, पलवल का 157, पंचकूला का 291, पानीपत का 317, सिरसा का 218, सोनीपत का 251 और यमुनानगर का एक्यूआई 225 दर्ज किया गया.

क्या होता है एक्यूआई? एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की शुद्धता को मापने का पैमाना है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स जब 0-50 होता है तो इसे 'अच्छी' श्रेणी में माना जाता है. 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'अत्यंत खराब', 400-500 को 'गंभीर' और 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को 'बेहद गंभीर' माना जाता है.

