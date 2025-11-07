ETV Bharat / state

हरियाणा में ठंड की दस्तक, 5.4 डिग्री तक गिरा अधिकतम तापमान, वायु की गुणवत्ता में भी हुआ सुधार

Haryana Weather Updates ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है. बीते 24 घंटों में हरियाणा का अधिकतम तापमान अंबाला और करनाल में 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य से 3.3 डिग्री कम रहा. करनाल में सबसे ज्यादा 5.4 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. इसके अलावा महेंद्रगढ़ में 4.5 डिग्री तापमान गिरा है. जिसके चलते हरियाणा में ठंड का अहसास शुरू हो गया. फिलहाल हरियाणा में सुबह और शाम की ठंड बनी हुई है. इसके अलावा दिन में अभी गर्मी का अहसास हो रहा है. हरियाणा में ठंड की दस्तक: मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा का मौसम तेजी से बदल रहा है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से हवा में नमी बढ़ी है. सर्द हवाएं चलने से रात का तापमान कई जिलों में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है. आने वाले दिनों में इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है. फिलहाल हरियाणा में सुबह और शाम की सर्दी बनी हुई है. दिन निकलने के साथ गर्मी का अहसास होना शुरू हो जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है.