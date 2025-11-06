हरियाणा में सुधर नहीं रही वायु की गुणवत्ता, सुबह और शाम बढ़ रही ठंड, जानें आज का मौसम
Haryana Weather Updates: हरियाणा में सुबह और शाम ठंड बनी हुई है. दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर आ गया है.
Published : November 6, 2025 at 9:33 AM IST
चंडीगढ़: पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है. हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम ठंड बढ़ गई है. हालांकि सूरज निकलने के बाद दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी दर्ज की गई. जिसके चलते दिन और रात के तापमान में फर्क बढ़ गया है. मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो रहा है.
हरियाणा मौसम अपडेट: मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण नमी बढ़ रही थी. जिससे सुबह के समय मैदानी एरिया में धुंध देखने को मिली. वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अब उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चलेगी. इससे रात के तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है. बता दें कि दो दिन पहले हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में अचानक से मौसम बदल गया था. इन तीनों जिलों में बारिश हुई थी. जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी.
हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर: हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि "हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर 5 नवंबर तक था. 6 नवंबर से 9 नवंबर के दौरान मौसम खुश्क रहने की संभावना है. इस दौरान फिर से उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलेंगी. जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने, जबकि रात्रि तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है."
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 05-11-2025 pic.twitter.com/TG3QMb6zw2— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 5, 2025
हरियाणा का तापमान: हरियाणा में हिसार की रात सबसे ठंडी रही. हिसार में न्यूनतम तापमान बुधवार को 14.2 डिग्री दर्ज किया जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम रहा. वहीं महेंद्रगढ़ और नारनौल में तापमान 14.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. जींद में तापमान 15.9, सिरसा में तापमान 15.5 और कैथल में 15.2 डिग्री दर्ज किया गया. करनाल में सबसे अधिक 33 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. वहीं अधिकांश जिलों में तापमान 29 से 30 डिग्री के बीच दर्ज किया गया.
हरियाणा की वायु गुणवत्ता: दिवाली के बाद से हरियाणा में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है. वीरवार यानी 6 नवंबर 2025 को अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 दर्ज किया गया. इसके अलावा बहादुरगढ़ का 55, बल्लभगढ़ का 153, भिवानी का 244, चंडीगढ़ का 130, चरखी दादरी का 320, फरीदाबाद का 209, गुरुग्राम का 258, हिसार का 182, जींद का 342, करनाल का 177, कुरुक्षेत्र 135, मानेसर का 289, नारनौल का 217, पलवल का 173, पंचकूला का 221, पानीपत का 228, रोहतक का 324, सिरसा का 210, सोनीपत का 271 और यमुनानगर का एक्यूआई 165 दर्ज किया गया.
क्या होता है एक्यूआई? एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की शुद्धता को मापने का पैमाना है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स जब 0-50 होता है तो इसे 'अच्छी' श्रेणी में माना जाता है. 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'अत्यंत खराब', 400-500 को 'गंभीर' और 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को 'बेहद गंभीर' माना जाता है.
