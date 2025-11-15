Bihar Election Results 2025

हरियाणा में मौसम का डबल अटैक! सर्दी और वायु प्रदूषण बढ़ा, 7 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान, 8 जिलों में हवा 'अत्यंत खराब'

Haryana Weather Update: हरियाणा का मौसम तेजी से बदल रहा है. वायु प्रदूषण के साथ सूबे में ठंड ने भी दस्तक दे दी है.

Haryana Weather Update
Haryana Weather Update (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 15, 2025 at 10:01 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा का मौसम तेजी से बदल रहा है. सूबे में ठंड और वायु प्रदूषण का असर लगातार बढ़ रहा है. हरियाणा के दस शहर ऐसे हैं जहां न्यूनतम तापमान दस डिग्री से नीचे आ चुका है. वहीं आठ शहर ऐसे हैं जहां की हवा जहरीली हो चुकी है. मौसम विभाग ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा का मौसम शुष्क रहेगा. तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है.

हरियाणा का न्यूनतम तापमान: हरियाणा का न्यूनतम तापमान गुरुग्राम में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य से 3.4 डिग्री कम है. जबकि हिसार का तापमान 8.1 डिग्री रहा. ये सामान्य से 5.3 डिग्री कम रहा. इसी तरह महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री रहा. जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम रहा. करनाल का तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.8 कम रहा. बीते 24 घंटों में हरियाणा का न्यूनतम तापमान 14 जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा.

हरियाणा का अधिकतम तापमान: हरियाणा का अधिकतम तापमान बीते 24 घंटों में सिरसा में 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है. महेंद्रगढ़ का अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो सामान्य से 5.8 डिग्री कम रहा. ऐसे ही रोहतक का तापमान 25.2 रहा. जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम रहा.

हरियाणा में वायु प्रदूषण की स्थिति: हरियाणा में वायु प्रदूषण की बात करें, तो हवा की गुणवत्ता दिवाली के बार से खराब की श्रेणी में बनी हुई है. कुछ शहरों में ये गंभीर श्रेणी में बनी हुई है. शनिवार यानी 15 नवंबर 2025 को अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 दर्ज किया गया. इसके अलावा बहादुरगढ़ का 405, बल्लभगढ़ का 213, भिवानी का 324, चंडीगढ़ का 119, चरखी दादरी का 304, दिल्ली का 389, फरीदाबाद का 266, फतेहाबाद का 326, गुरुग्राम का 308, हिसार का 180, जींद का 299, कैथल का 161, करनाल का 252, कुरुक्षेत्र 260, मानेसर का 247, नारनौल का 221, पलवल का 95, पंचकूला का 116, पानीपत का 217, रोहतक का 108, सिरसा का 221, सोनीपत का 365 और यमुनानगर का एक्यूआई 246 दर्ज किया गया.

क्या है एक्यूआई? एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की शुद्धता को मापने का पैमाना है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स जब 0-50 होता है तो इसे 'अच्छी' श्रेणी में माना जाता है. 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'अत्यंत खराब', 400-500 को 'गंभीर' और 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को 'बेहद गंभीर' माना जाता है.

COLDWAVE IN HARYANA
AIR POLLUTION IN HARYANA
HARYANA MAUSAM KI JANKARI
हरियाणा का मौसम
HARYANA WEATHER UPDATE

