यूपी में ठंड के बीच बारिश का अलर्ट; सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, इटावा में पारा 2.6 डिग्री से.

घने कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम, अगले एक हफ्ते तक राहत के आसार नहीं.

यूपी में बारिश का अलर्ट.
यूपी में बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 9:35 AM IST

7 Min Read
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सर्दी का आलम यह है कि शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जा रहा है. सुबह कोहरा इतना घना होता है कि दोपहर तक धुंध छाई रहती है. ऐसे में तकरीबन सभी इलाकों में अघोषित कर्फ्यू जैसा आलम है. लोग घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं. सर्द हवाएं और गलन से घरों के अंदर भी ठिठुरन है. जो बाहर हैं, वे अलाव का सहारा ले रहे हैं. इस बीच बारिश का भी अंदेशा जताया गया है, जिससे ठंड में और इजाफा होगा.

यूपी में कई जिलों का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. गुरुवार को लखनऊ का तापमान सुबह के वक्त 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. वहीं अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आगरा में घने कोहरे के बीच ताजमहल गुम हो गया.
आगरा में घने कोहरे के बीच ताजमहल गुम हो गया. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को भी ठंड ऐसी ही रहेगी और लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली. इटावा 2.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा. गोरखपुर का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस, कानपुर शहर का 4.6 और आजमगढ़ का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आज भी कई जिलों में पारा 4-15 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

हो सकती है बारिश : मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह के मुताबिक, इस समय मौसम में बदलाव हल्का-फुल्का हो सकता है. अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन गुरुवार को हल्की बारिश उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होने के आसार हैं. बारिश होने से मौसम और ठंडा हो जाएगा. सुबह के समय धुंध रहेगी और कोहरा छाया रहेगा. मौसम मुख्य रूप से शुष्क है. कई जिलों में तापमान 4 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, खासकर सुबह के समय.

क्यों है इतनी ठंड: लखनऊ विश्वविद्यालय में भू-विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. ध्रुव सेन सिंह कहते हैं, सर्दी के मौसम में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जमा ठंडी हवा धीरे-धीरे मैदान की तरफ़ बहने लगती है. ये हवाएं उच्च हिमालयी क्षेत्रों से आती हैं, जिससे यूपी के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी नीचे गिर जाता है. बताया कि ठंडी रातों के बाद सुबह गंगा-यमुना के उपजाऊ मैदानों में घना कोहरा बनता है. यह कोहरा सुबह के समय सूरज की किरणों को नीचे तक पहुंचने नहीं देता है, जिससे जमीन ठंडी ही रहती है. इसका मतलब होता है कि दिन में भी तापमान अपेक्षित गर्मी नहीं पा पाता है और पारा कम ही बना रहता है.

कानपुर में सड़कों पर सन्नाटा.
कानपुर में सड़कों पर सन्नाटा. (Photo Credit; ETV Bharat)

बताया कि सर्दियों में दिन में तापमान थोड़ा अधिक लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और रात में गिरकर 5 से 8 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे हो जाता है. यानी दिन-रात के तापमान में बड़ा अंतर आ जाता है. यह अंतर पृथ्वी की सतह पर हवा की गति, प्रशांत तल और रात के दौरान गर्मी के रिफ्लेक्शन के कारण होता है.

सेहत पर भारी सर्दी: बता दें कि, कड़ाके की सर्दी पड़ने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हुई है. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शारीरिक तौर पर दिक्कत शुरू हो जाती है. सर्दियों में पुराने जख्म उभर जाते हैं, जिससे उठने, बैठने या फिर चलने में दिक्कत होने लगती है. इसी के साथ सर्दियों में अस्थमा के मरीजों को भी दिक्कत होती है. सर्दियों में बीपी और डायबिटीज का स्तर भी बढ़ जाता है, जिससे मरीज को परेशानी होती है. बीपी बढ़ने के कारण कई बार मरीज को कार्डियक अरेस्ट भी पड़ जाता है. इसके अलावा भी रोजमर्रा के काम करने में लोगों को तकलीफ होती है.

बरतें सावधानी: मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह के मुताबिक ऐसे जिले, जहां पर तापमान बहुत कम है, लोगों को अपनी सेहत के प्रति अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. अनावश्यक घर के बाहर न निकलें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. अच्छे से कपड़े पहन कर रहें. सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाया जा सकता है. अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें. ऐसे खानपान को डाइट में शामिल करें, जिनकी तासीर गर्म हो. अत्यधिक हाई स्पीड में वाहन न चलाएं.

बर्फीली हवाओं ने निकाला दम: कानपुर शहर में बुधवार सुबह निकली धूप से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद तो थी, पर करीब 10 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलीं बर्फीली हवाओं ने धूप का दम निकाल दिया. मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि, अभी आगामी 15 जनवरी तक ऐसे ही सर्दी सताती रहेगी. सीेएसए विवि के मौसम विज्ञान विभाग में अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं, इससे पहले तीन जनवरी को न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस था.

बनारस में धुंध भरी सुबह.
बनारस में धुंध भरी सुबह. (Photo Credit; ETV Bharat)

शहर में बुधवार को थोड़ी चटक धूप निकली तो लोग मोतीझील और गंगा बैराज पर परिवार के साथ घूमने निकले. गंगा किनारे उन्हें सर्द और तेज हवाओं ने परेशान जरूर किया लेकिन, लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते रहे. वहीं, गुरुवार सुबह पूरा शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा.

गोरखपुर में ठिठुरे लोग, स्कूल बंद: शहर हो या ग्रामीण इलाके, हाड़ कंपाने वाली ठंड से लोग परेशान हैं. सुबह 6 बजे का तापमान पिछले 5 दिनों से 6 से 9 डिग्री से. पर टिका है. सड़कों पर इक्का-दुक्का नजर आए. जिला प्रशासन ने मौसम का आंकलन करते हुए आठवीं तक के स्कूल 9 जनवरी तक बंद कर दिए हैं. 10 जनवरी सप्ताह का दूसरा शनिवार है. 11 रविवार है. ऐसे में अब स्कूल 12 जनवरी को ही खुलेंगे.

कोहरे में गुम हो गया ताजमहल: ताजनगरी में सर्दी, गलन का प्रहार जारी है. बुधवार को कोहरे का कहर कम रहा. मगर, भीषण सर्दी, गलन और शीतलहर ने हाड़ कंपा दिए. बुधवार दिन में तापमान शिमला से भी कम रहा. शिमला में अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री रिकॉर्ड था तो आगरा में तापमान सामान्य से छह डिग्री कम 14.3 डिग्री से. रहा. आगरा में बुधवार को दृश्यता तीस मीटर रही. गुरुवार को भी सुबह भी कोहरे की चादर शहर पर तनी हुई है. जिससे सुबह से ही सर्दी, गलन और ठिठुरन जारी है. आगरा में सुबह छह बजे अधिकतम तामपान छह डिग्री से. है.

मेरठ में कड़ाके की ठंड जारी: मेरठ में सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई है. हालांकि आज शहरी क्षेत्र में विजीविलिटी कल के मुकाबल ठीक है. 7 डिग्री सेल्सियस तक गुरुवार को भी तापमान दर्ज किया गया है. वहीं दिन में उम्मीद है कि तापमान अधिकतम 15 डिग्री से. रहेगा. सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रोधोगिकी विश्वविद्यालय में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, ठंड अभी कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी. 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही है.

बनारस में कंपा देने वाली ठंड: बनारस में बुधवार को अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. इस बीच ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है. मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी और आसपास बल्कि पूरे उत्तर भारत में ठंड का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है. बताया कि मिनिमम और मैक्सिमम टेंपरेचर, दोनों और गिरेंगे. फिलहाल, सिर्फ सैटरडे और संडे 2 दिन ही थोड़ी राहत मिलेगी. उसके बाद ठंड और तेजी से बढ़ेगी. लगभग 1 सप्ताह तक ठंड का ऐसा ही असर देखने को मिलेगा. वर्ष 80 में बनारस में 4.1 रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, जो न्यूनतम था. वह स्थिति अभी नहीं आई है.

संपादक की पसंद

