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उत्तर प्रदेश में बढ़ रही ठंडक; घना कोहरा और रातें सर्द, अभी और गिरेगा पारा

उत्तर प्रदेश में बढ़ी ठंडक, बरेली में पारा पहुंचा 11 डिग्री सेल्सियस ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में सुबह-शाम के समय कोहरे के साथ अब ठंडक हल्की बढ़ रही है. पारा भी गिरने लगा है. सुबह के समय प्रदेश के दोनों संभागों (पूर्वी-पश्चिमी) में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. वहीं प्रदेश के पश्चिमी मौसम संभाग में कहीं-कहीं मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में यूपी के बरेली जिले में न्यूनतम दृश्यता 100 मीटर दर्ज की गई.

मौसम यूपी का (Photo Credit; ETV Bharat) उत्तर प्रदेश में चल रही ठंडी ड्राई उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने अधिकतम-न्यूनतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज कराई है. हवाओं के चलने से दिन और रात के तापमान में कमी होने से ठंडक में वृद्धि हुई है. ज्यादातर जिलों के तापमान सामान्य और सामान्य से कम हो गए हैं.