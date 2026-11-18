उत्तर प्रदेश में बढ़ रही ठंडक; घना कोहरा और रातें सर्द, अभी और गिरेगा पारा
बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान 'अकवान' से फिर बदलेगा तापमान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 10:34 AM IST
लखनऊ: यूपी में सुबह-शाम के समय कोहरे के साथ अब ठंडक हल्की बढ़ रही है. पारा भी गिरने लगा है. सुबह के समय प्रदेश के दोनों संभागों (पूर्वी-पश्चिमी) में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. वहीं प्रदेश के पश्चिमी मौसम संभाग में कहीं-कहीं मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में यूपी के बरेली जिले में न्यूनतम दृश्यता 100 मीटर दर्ज की गई.
उत्तर प्रदेश में चल रही ठंडी ड्राई उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने अधिकतम-न्यूनतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज कराई है. हवाओं के चलने से दिन और रात के तापमान में कमी होने से ठंडक में वृद्धि हुई है. ज्यादातर जिलों के तापमान सामान्य और सामान्य से कम हो गए हैं.
ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे, धूप खिलेगी. सुबह और शाम के समय उत्तरी पश्चिमी ड्राई ठंडी हवाएं चलेंगी. अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा, न्यूनतम दृश्यता 800 मीटर रिकॉर्ड की गई. उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से लखनऊ में न्यूनतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई. वहीं अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई.
झांसी सबसे गर्म जिला: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बरेली जिले में 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पिछले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भाग में दिन और रात के तापमान में 3-5°C डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है. बुधवार सुबह कोहरे के घनत्व में प्रभावी गिरावट दर्ज की गई. आगामी 2-3 दिनों के दौरान तापमान मामूली गिरावट के साथ सामान्य या इससे नीचे रह सकता है. वहीं, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'अकवान' के प्रभाव से हवा के दिशा परिवर्तन के कारण इसमें 2-3°C की वृद्धि संभावित है.
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