ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में मौसम का डबल अटैक! ठंड भी बढ़ी, प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर, IMD ने किया अलर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का डबल अटैक जारी है. ठंड और कोहरे के साथ अब प्रदूषण ने भी राजधानीवासियों की परेशानी बढ़ा दी है. दिल्ली में दीपावली के पहले से ही हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी. अब तापमान में बदलाव नज़र आ रहा है. इस बीच पूरे देश में मौसम को लेकर आईएमडी का अलर्ट सामने आया है.

मौसम विभाग ने 23 अक्तूबर से लेकर 24 अक्तूबर तक दक्षिण भारत में बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है. सुबह-सुबह से ही दिल्लीवालों के लिए प्रदूषित हवा परेशानी का सबब बन रही हैं. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में कल बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा.

मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में अगले चार दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा. दिन का तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सुबह के समय हल्का कोहरा छा सकता है, लेकिन आसमान साफ बना रहेगा.

वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ने का अनुमान जताया है. मौसम विभाग ने 23 अक्टूबर को दिल्ली में सुबह के समय कुछ जगहों पर स्मॉग या हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई है. हालांकि दोपहर से आसमान साफ होने का अनुमान है.