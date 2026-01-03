राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक, कई जिलों में पारा 8 डिग्री से नीचे, मावठ की बारिश में भीगा भीलवाड़ा
राजस्थान में सर्दी ने फिर से तेवर दिखाना शुरू कर दिया है. कोहरे से विजिबिलिटी भी कम हो गई.
Published : January 3, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : January 3, 2026 at 1:30 PM IST
जयपुर: नए साल की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में सर्दी ने अपना तीखा असर दिखाना शुरू कर दिया है. बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं शीतलहर और शीत दिवस की स्थिति दर्ज की गई, जबकि पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में घना और अतिघना कोहरा छाया रहा. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और जनजीवन प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 23.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. कई इलाकों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ. इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के किसी भी हिस्से में बारिश दर्ज नहीं की गई. राजधानी जयपुर में शनिवार सुबह दोपहर 12 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं हुए और बादल छाए रहने के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही. राजधानी के बाहरी और आसपास के इलाकों में इस बीच सुबह कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही.
शेखावाटी में शीतलहर और कोहरा: पूर्वी राजस्थान में शेखावाटी अंचल के सीकर, फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों में गलन वाली सर्दी का असर तेज हो गया है. फतेहपुर में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई और आज सुबह कृषि विज्ञान केंद्र पर यह पारा 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले यहां तापमान 10 डिग्री से अधिक था. ठंड बढ़ने के कारण लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए. डीडवाना क्षेत्र में दो दिन चली शीतलहर के बाद अल सुबह घना कोहरा छा गया. रात को सीकर में 3.2 , झुंझुनू में 5.9 , पिलानी में 7.2 और चूरू में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
यहां भी रहा 8 डिग्री से नीचे पारा: राजस्थान के अन्य कई हिस्सों में बीती रात न्यूनतम तापमान अलवर में 4.4 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 5 डिग्री, करौली 6.1, वनस्थली में 6.3, अजमेर और बीकानेर में 7.3, दौसा 7.5 और नागौर में 7.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकार्ड किया गया.
पश्चिमी राजस्थान में भी सर्दी: बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जबकि जैसलमेर के मोहनगढ़ और नहरी क्षेत्रों में भी कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रही. पाली जिले में तेज हवाओं और कोहरे ने लगातार दूसरे दिन भी अपने तेवर दिखाए, जहां न्यूनतम तापमान लुढ़ककर करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. घने कोहरे के कारण दिन में भी सूरज नजर नहीं आया और वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा.
जमाव बिंदु पर माउंट आबू: राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में नए साल में पहली बार तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. यहां कड़ाके की सर्दी का असर साफ तौर पर देखा गया. उदयपुर संभाग में भी दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई. उदयपुर में अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चित्तौड़गढ़ में रात का तापमान 13.4 और राजसमंद में 12 डिग्री सेल्सियस रहा.
भीलवाड़ा में कोहरा: जिले में गुरुवार को हुई मावठ के बाद शनिवार सुबह से ही भारी कोहरा छाया रहा. कोहरे की दृष्टता ज्यादा होने से वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. किसानों का मानना है कि मावठ की बारिश व कोहरे के कारण इस बार रबी की फसलों में अच्छा उत्पादन होगा. इससे पहले भीलवाड़ा, शाहपुरा, गुलाबपुरा, आसींद व रायला क्षेत्र में कहीं जगह मूसलाधार तो कहीं जगह रिमझिम मावठे की बारिश हुई थी. शनिवार सुबह से ही भीषण मात्रा में कोहरा छाया रहा. कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि जिले में इस बार किसानों ने रबी की फसल के रूप में 3 लाख 40 हजार हेक्टेयर भूमि में गेहूं, जौ, चना,सरसों व तारामीरा की बुवाई की है. कोहरा रबी की फसलों के लिए वरदान साबित होगा.
बहरोड़ में ठिठुरन बढ़ी: जिले में लगातार तीन दिन से पड़ रही तेज सर्दी से भी जन जीवन प्रभावित है. शीतलहर चलने से ठिठुरन बनी हुई है. शनिवार को कोहरे की हल्की चादर बिछी रही. इसके कारण हाइवे पर वाहन भी स्लो स्पीड में रेंगते दिखे. जिले का आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.