हरियाणा में ठंड ने दी दस्तक: महेंद्रगढ़ में 15.9 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, दिन में हल्की गर्मी बरकरार

Haryana Weather Update ( Etv Bharat )

चंडीगढ: हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. राज्य में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह-सुबह ठंडक महसूस की जा रही है. उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिशा से बह रही हवाओं के कारण रात्रि का तापमान नीचे आ रहा है. सबसे कम न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ में 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, हिसार में 16.5 और नारनौल में 16.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. मौसम में यह बदलाव आने वाले दिनों में भी बने रहने की संभावना है. दिन में मौसम रहेगा साफ: हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर मदन खीचड़ ने जानकारी दी कि हरियाणा में 22 अक्टूबर तक मौसम सूखा और साफ रहेगा. साफ मौसम के कारण दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि रात के समय तापमान में गिरावट बनी रहेगी. इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.