हरियाणा में ठंड ने दी दस्तक: महेंद्रगढ़ में 15.9 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, दिन में हल्की गर्मी बरकरार

Haryana Weather Update: हरियाणा में रात का पारा गिरा, दिन में हल्की गर्मी बरकरार. पश्चिमी विक्षोभ की बारिश से तापमान औसत से नीचे.

Haryana Weather Update
Haryana Weather Update (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 18, 2025 at 8:45 AM IST

2 Min Read
चंडीगढ: हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. राज्य में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह-सुबह ठंडक महसूस की जा रही है. उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिशा से बह रही हवाओं के कारण रात्रि का तापमान नीचे आ रहा है. सबसे कम न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ में 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, हिसार में 16.5 और नारनौल में 16.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. मौसम में यह बदलाव आने वाले दिनों में भी बने रहने की संभावना है.

दिन में मौसम रहेगा साफ: हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर मदन खीचड़ ने जानकारी दी कि हरियाणा में 22 अक्टूबर तक मौसम सूखा और साफ रहेगा. साफ मौसम के कारण दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि रात के समय तापमान में गिरावट बनी रहेगी. इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

उत्तर-पश्चिमी हवाएं बनीं गिरते तापमान की वजह: राज्य में चल रही उत्तर व उत्तर-पश्चिमी दिशा की हल्की हवाएं रात के तापमान को प्रभावित कर रही हैं. मौसम विभाग के अनुसार, इन हवाओं की गति ज्यादा नहीं है, लेकिन इनका असर तापमान पर साफ नजर आ रहा है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इन हवाओं की वजह से आने वाले कुछ दिनों तक रातों में हल्की ठंड बनी रहेगी. दिन के समय हल्की धूप के बावजूद भी सुबह-शाम हल्का सर्द एहसास जारी रहेगा.

'अक्टूबर की बारिश बनी तापमान में गिरावट की वजह': भारतीय मौसम विभाग (IMD) के वैज्ञानिक डॉक्टर शिवेंद्र सिंह ने बताया कि अक्टूबर की शुरुआत में हुई बारिश का असर अब भी तापमान पर नजर आ रहा है. उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते हरियाणा में इस बार करीब 30 मिमी बारिश हुई, जो मौसम के लिहाज से एक रिकॉर्ड है. इसी कारण अक्टूबर के मध्य तक तापमान औसत से नीचे बना हुआ है. आने वाले दिनों में हालांकि बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन ठंड की आहट तेज होती जाएगी.

ये भी पढ़ें- उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण हरियाणा में बढ़ी ठंड, सरसों की बुआई के लिए वेदर परफेक्ट

HARYANA TEMPERATURE
WESTERN DISTURBANCE
हरियाणा में ठंड
COLD WEATHER IN HARYANA
HARYANA WEATHER UPDATE

