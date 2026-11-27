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दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ ठंड ने दी दस्तक, AQI में थोड़ा सुधार, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी से बढ़ी दिल्ली में ठंड ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR से यूपी बिहार तक ठंड का असर अब बढ़ना शुरू हो गया है. पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी राज्यों में शीतलहर शुरू हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज सीजन की सबसे ठंडी सुबह हुई है, यहां तापमान 9 डिग्री तक चला गया है. वहीं दूसरी तरफ, बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं तापमान गिरा रही हैं. बृहस्पतिवार को रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. पिछले 24 घंटे में तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा.

दिल्ली और आसपास के इलाकों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है. IMD ने राजधानी के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-एनसीआर में ठंड का असर बढ़ना शुरू हो गया है. आज दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह हुई है. सुबह 6 बजे के वक्त तापमान 9 डिग्री था. हालांकि दिन में धूप से हल्की राहत मिलेगी, लेकिन सूरज ढलते ही ठिठुरन बढ़ने की संभावना है. अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज अधिकतम 26 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.