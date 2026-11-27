दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ ठंड ने दी दस्तक, AQI में थोड़ा सुधार, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली-NCR में ठंड का असर अब बढ़ना शुरू, पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी राज्यों में शीतलहर.
Published : November 27, 2026 at 8:06 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR से यूपी बिहार तक ठंड का असर अब बढ़ना शुरू हो गया है. पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी राज्यों में शीतलहर शुरू हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज सीजन की सबसे ठंडी सुबह हुई है, यहां तापमान 9 डिग्री तक चला गया है. वहीं दूसरी तरफ, बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं तापमान गिरा रही हैं. बृहस्पतिवार को रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. पिछले 24 घंटे में तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा.
दिल्ली और आसपास के इलाकों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है. IMD ने राजधानी के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-एनसीआर में ठंड का असर बढ़ना शुरू हो गया है. आज दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह हुई है. सुबह 6 बजे के वक्त तापमान 9 डिग्री था. हालांकि दिन में धूप से हल्की राहत मिलेगी, लेकिन सूरज ढलते ही ठिठुरन बढ़ने की संभावना है. अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज अधिकतम 26 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) around AIIMS is 192, categorised as 'Moderate', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).— ANI (@ANI) November 27, 2026
(Visuals shot at 06:40 am) pic.twitter.com/NpsMR219un
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) around India Gate and Kartavya Path is 126, categorised as 'Moderate', as per the CPCB (Central Pollution Control Board)— ANI (@ANI) November 27, 2026
(Visuals shot at 06:20 am) pic.twitter.com/k3KaG17d9Q
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 227 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 208, गुरुग्राम में 213, गाजियाबाद में 225, ग्रेटर नोएडा में 222 और नोएडा में 218 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
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