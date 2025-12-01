ETV Bharat / state

हरियाणा में शीतलहर चलने से और बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, धुंध के कारण कई ट्रेनें प्रभावित

चंडीगढ़: हरियाणा में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है.दिन और रात दोनों समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. IMD चंडीगढ़ के मुताबिक राज्य में औसत अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों में 1.2°C की गिरावट हुई है, जो सामान्य से 2.1°C कम है.नूंह में सबसे अधिक 26.2°C तापमान दर्ज किया गया, जबकि हिसार में न्यूनतम तापमान गिरकर 5.7°C पहुंच गया, जो पूरे राज्य में सबसे कम रहा.यह संकेत है कि प्रदेश में ठंड तेजी से बढ़ रही है.

आज से बदलेगा मौसम: मौसम विभाग के अनुसार 1 दिसंबर से हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल सकता है. रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई गई है.आने वाले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान 5°C तक पहुंच सकता है. मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है. इससे लोगों को सुबह-शाम ठिठुरन का अधिक एहसास होगा.

मौसम पूर्वानुमान: कृषि वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "3 दिसंबर तक मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. 1 दिसंबर से उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिशा से हल्की से मध्यम गति की शीत हवाएं चलेंगी, जिससे ठंड बढ़ेगी. इस अवधि में अधिकतम तापमान 23–26°C और न्यूनतम तापमान 6–10°C के बीच रहने की संभावना है. दक्षिणी और पश्चिमी हरियाणा में हल्की से मध्यम धुंध भी छा सकती है."

कोहरे से ट्रेन प्रभावित: घने कोहरे और शीतकालीन मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने आज से 28 फरवरी 2026 तक कई पैसेंजर ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है. कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से सिग्नलों पर असर पड़ता है और दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में यात्रियों से अपनी यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है.