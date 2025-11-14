Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

सावधान! झारखंड में पड़ रही है हाड़ कंपाने वाली ठंड, कई इलाकों में शीतलहर की चेतावनी

झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग ने कई इलाकों में शीतलहर की चेतावनी दी है.

Jharkhand weather
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 14, 2025 at 3:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कई जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है. मौसम केंद्र ने पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं शीतलहर की चेतावनी जारी की है. फिलहाल, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. अगले कुछ दिनों तक सुबह में कोहरा और धुंध के बाद आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा.

मौसम केंद्र के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में खूंटी का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. रांची का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री रहा है लेकिन हिनू में पारा 9.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. खूंटी के बाद सिमडेगा में 7.3, डाल्टनगंज में 9.3, लोहरदगा में 9.7, हजारीबाग में 9.9 और पश्चिमी सिंहभूम में 10.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है. खास बात है कि पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है.

ठंड से बचाव का करें उपाए

मौसम केंद्र ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. ठंड लगने से फ्लू हो सकता है. नाक से पानी आ सकता है. नाक से खून भी आ सकता है. ब्लड प्रेशर भी बढ़ने की संभावना रहती है. कंपकंपी होने पर नजरअंदाज ना करें. ठंड का असर त्वचा पर पड़ता है जो पीली, कठोर या सुन्न हो जाती है.

सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों के इस्तेमाल के अलावा त्वचा को तेल या क्रिम से मॉइस्चराइज करना जरूरी है. विटामिन सी से भरपूर हरी सब्जी और फलों का सेवन करना है. मौसम केंद्र की ओर से बताया गया है कि हीटर का इस्तेमाल करते समय वेंटिलेशन सुनिश्चित करना है.

TAGGED:

JHARKHAND WEATHER
COLD WAVE IN JHARKHAND
COLD IN JHARKHAND
झारखंड में शीतलहर
COLDA WAVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.