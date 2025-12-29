ETV Bharat / state

झारखंड में शीतलहर का कहर, लोहरदगा का न्यूनतम पारा 3.1 डिग्री पहुंचा, 13 जिलों का पारा 10 डिग्री के नीचे

मौसम केंद्र ने सात जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है.

cold-wave-warning-issued-for-seven-districts-of-jharkhand
झारखंड का मौसम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 29, 2025 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में शीतलहर चल रही है. तेरह जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया है. ठंड से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ गई है. साथ ही वायरल फीवर के मामले भी बढ़े हैं. एहतियात के तौर पर 31 दिसंबर तक रांची के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है. हालांकि ठंड के बावजूद तमाम पर्यटक स्थल गुलजार हैं. दिन में अच्छी धूप की वजह से लोग पिकनिक का लुत्फ उठा रहे हैं.

वहीं, मौसम केंद्र ने सात जिलों में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है. इनमें रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी, बोकारो और रामगढ़ जिला शामिल हैं. कई जगहों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम रिकॉर्ड हुआ है.

इन जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री के नीचे

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 29 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक लोहरदगा में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. यहां न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री पहुंच गया है. एक दिन रांची का न्यूनतम पारा 2.5 डिग्री पर चला गया था, लेकिन 29 दिसंबर को रांची में पारा 7.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.

लोहरदगा के बाद सबसे ज्यादा ठंड गुमला में 4.9 डिग्री दर्ज हुई है. इसके अलावा खूंटी में 5.0 डिग्री, डाल्टनगंज में 6.8 डिग्री, सिमडेगा में 7.3 डिग्री, चाईबासा में 8.4 डिग्री, पश्चिमी सिंहभूम में 8.8 डिग्री, हजारीबाग में 8.9 डिग्री, सरायकेला में 9.1 डिग्री, कोडरमा में 9.2 डिग्री, बोकारो में 9.5 डिग्री और लातेहार में 9.5 डिग्री तापमान है.

cold wave warning issued for seven districts of Jharkhand
मौसम केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट (ETV BHARAT)

झारखंड के जिलों में अधिकतम तापमान का हाल

झारखंड के डाल्टनगंज, कोडरमा और हजारीबाग में अधिकतम पारा कम होने से दिन के वक्त भी सिहरन महसूस हो रही है. क्योंकि हजारीबाग में 18.1 डिग्री, डाल्टनगंज का अधिकतम पारा 18.2 डिग्री, कोडरमा में 18.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. वहीं, लातेहार में 20.3 डिग्री, पाकुड़ में 21.0 डिग्री, देवघर में 21.2 डिग्री, बोकारो में 22.1 डिग्री, गुमला में 22.9 डिग्री, रांची में 23.7 डिग्री और लोहरदगा में 24.2 डिग्री पर पहुंच गया है. सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा जिले में 27.8 डिग्री रहा है.

ये भी पढ़ें: रांची में पारा 2.5 डिग्री पर पहुंचा, कोल्ड वेव की चपेट में राजधानी और आसपास के जिले

झारखंड के 12 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, गुमला में 3.6 डिग्री पहुंचा तापमान, जानिए अन्य जिलों का हाल

झारखंड में कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल, रांची का पारा 5.4 डिग्री पर पहुंचा, उत्तरी और मध्य भागों में घने कोहरे का डेरा

TAGGED:

WEATHER
WEATHER TODAY
JHARKHAND WEATHER TODAY
झारखंड का मौसम
WEATHER FORECAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.