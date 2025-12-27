ETV Bharat / state

झारखंड के 12 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, गुमला में 3.6 डिग्री पहुंचा तापमान, जानिए अन्य जिलों का हाल

झारखंड में तापमान गिरने से कई जिलों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. गुमला में न्यूनतम तापमामन 3.6 डिग्री पर पहुंच गया है.

JHARKHAND WEATHER REPORT
झारखंड का मौसम (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 27, 2025 at 1:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में कड़ाके की ठंड से जिंदगी ठिठुर रही है. लगातार न्यूनतम पारा लुढ़क रहा है. दिन में भी सिहरन महसूस हो रही है. अगले दो दिनों तक न्यूनतम पारा में और 2 डिग्री तक कमी आने का अनुमान है. लेकिन नववर्ष की दस्तक से ठीक पहले न्यूनतम पारा में 2 से 3 डिग्री इजाफा होने की संभावना जताई गई है. रांची में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 31 दिसंबर तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है. मौसम केंद्र ने गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची और खूंटी जिला में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.


गुमला में हाड़ कंपाने वाली सर्दी

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 27 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा ठंड गुमला में रिकॉर्ड हुई है. यहां न्यूनतम पारा 3.6 डिग्री पर पहुंच गया है. यहां का अधिकतम पारा 21.3 डिग्री है. इसकी वजह से दिन में भी सिहरन महसूस हो रही है. लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. जगह-जगह लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं. गुमला से सटे खूंटी का भी हाल बेहाल है. यहां का न्यूनतम पारा 4.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. हालांकि ठंड के बावजूद खूंटी के सभी जलप्रपात और नदियों के तट पर पर्यटकों की खासी भीड़ देखी जा रही है. लोग पिकनिक मनाकर साल 2025 को अलविदा कर रहे हैं.

jharkhand weather report
मौसम केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट (ईटीवी भारत)


राज्य के 13 जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का

मौसम केंद्र के मुताबिक गुमला और खूंटी के अलावा 11 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है. हजारीबाग में 5.2 डिग्री, लोहरदगा में 5.2 डिग्री, डाल्टनगंज में 5.5 डिग्री, सिमडेगा में 6.9 डिग्री, सरायकेला में 7.7 डिग्री, रांची में 7.9 डिग्री, कोडरमा में 8.0 डिग्री, लातेहार में 8.0 डिग्री, बोकारो में 8.5 डिग्री, चाईबासा में 8.8 डिग्री और देवघर में 8.7 डिग्री न्यूनतम तापमान पहुंच गया है. राज्य के ज्यादातर जिलों में शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है.


राज्य के 13 जिलों के अधिकतम तापमान में कमी

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक राज्य के 13 जिलों का अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे चला गया है. लातेहार में 18.3 डिग्री अधिकतम तापमान रहा है, जो राज्य में सबसे कम है. लातेहार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का गैप कम होने की वजह से दिनभर सिहरन महसूस हो रही है. इसके अलावा लोहरदगा में 19.3 डिग्री, हजारीबाग में 19.9 डिग्री, रांची में 20.6 डिग्री, कोडरमा में 20.8 डिग्री, बोकारो में 21.1 डिग्री, देवघर में 23.1 डिग्री, गुमला में 21.3 डिग्री, खूंटी में 22.9 डिग्री, डाल्टनगंज में 23.8 डिग्री, जमशेदपुर में 24 डिग्री, पाकुड़ में 24.1 डिग्री और सिमडेगा में 24.8 डिग्री अधिकतम तापमान रहा है.

झारखंड में कहीं-कहीं सुबह के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा और बाद में आसमान साफ रहने का अनुमान है. राज्य के पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. मौसम केंद्र की ओर से सुझाव दिया गया है कि पूरी तैयारी के बाद ही घर से बाहर निकलें. मुकम्मल तरीके से गर्म कपड़े पहनें. पेट में दर्द, उल्टी या दस्त होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें.

ये भी पढ़ें: ठंड है प्रचंड-स्कूल रहेंगे बंद! रांची जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

झारखंड में चल रही है बर्फीली हवा, गुमला का परा 2.8 डिग्री पर पहुंचा, रांची में कनकनी से लोग परेशान

झारखंड में शीतलहर से हाल बेहाल, गुमला का न्यूनतम पारा 3.9 डिग्री पहुंचा, क्रिसमस के दिन नौ जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट

TAGGED:

WEATHER REPORT
ठंड से ठिठुरी जिंदगी
झारखंड का मौसम
JHARKHAND WEATHER
JHARKHAND WEATHER REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.