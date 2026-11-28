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हरियाणा में सर्दी का सितम, 8 जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट, गुरुग्राम 5.8°C पर ठिठुरा

हरियाणा में सर्दी का सितम ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में नवंबर के आखिरी दिनों में सर्दी तेज हो गई है. रात के तापमान में लगातार गिरावट से प्रदेश के कई जिलों में ठिठुरन बढ़ रही है. गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री कम है. मौसम विभाग ने कई जिलों में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. फिलहाल 2 दिसंबर तक बारिश की संभावना नहीं है.

गुरुग्राम सबसे ठंडा: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम AWS में न्यूनतम तापमान 5.8°C दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा. हिसार में रात का तापमान 7.7°C, भिवानी में 7.4°C, झज्जर में 7.5°C और रेवाड़ी के बावल में 7.1°C रिकॉर्ड किया गया. इन इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड का असर अधिक महसूस हो रहा है.