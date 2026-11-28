हरियाणा में सर्दी का सितम, 8 जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट, गुरुग्राम 5.8°C पर ठिठुरा
Haryana cold wave Alert: हरियाणा में ठंड लगातार बढ़ रही है. कई जिलों में मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है.
Published : November 28, 2026 at 8:41 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में नवंबर के आखिरी दिनों में सर्दी तेज हो गई है. रात के तापमान में लगातार गिरावट से प्रदेश के कई जिलों में ठिठुरन बढ़ रही है. गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री कम है. मौसम विभाग ने कई जिलों में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. फिलहाल 2 दिसंबर तक बारिश की संभावना नहीं है.
गुरुग्राम सबसे ठंडा: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम AWS में न्यूनतम तापमान 5.8°C दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा. हिसार में रात का तापमान 7.7°C, भिवानी में 7.4°C, झज्जर में 7.5°C और रेवाड़ी के बावल में 7.1°C रिकॉर्ड किया गया. इन इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड का असर अधिक महसूस हो रहा है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 27-11-2026 https://t.co/s5bDEnNqil— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 27, 2026
रात का तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री कम: प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री नीचे रहा. मौसम विभाग के अनुसार रातें सामान्य से ज्यादा ठंडी हो रही हैं, जबकि दिन का तापमान औसत के आसपास बना हुआ है. उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते ठंड बढ़ने का सिलसिला जारी रह सकता है.
सूर्यास्त के बाद बढ़ रही ठिठुरन: दिन के समय धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है. प्रदेश में अधिकतम तापमान 25 से 28.6 डिग्री के बीच रहा. हिसार, गुरुग्राम, नूंह और चरखी दादरी में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री तक पहुंचा. हालांकि, सूर्यास्त के बाद पारा तेजी से गिरने से सुबह-शाम सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है.
8 जिलों में कोहरे का अलर्ट: मौसम विभाग ने पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल सहित कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में यलो अलर्ट जारी किया है. 27 नवंबर को अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल तथा 29 नवंबर को अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और सोनीपत में कोहरे की चेतावनी दी गई है. सुबह धुंध के कारण वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है.
2 दिसंबर तक मौसम खुश्क: मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 2 दिसंबर तक हरियाणा में मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा. बीच-बीच में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में हल्की गिरावट जारी रह सकती है. सुबह हल्की से मध्यम धुंध छाने के आसार हैं.
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