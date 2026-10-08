दिल्ली-NCR में बारिश के बाद गुलाबी ठंड का एहसास, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल
IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, दिन के दौरान दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10 से15 किमी तक जा सकती है.
Published : October 8, 2026 at 8:18 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में सुबह के समय हल्की ठंड पढ़ना शुरू हुई है. जिसकी वजह से सुबह और रात को तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे साफ है कि अब धीरे-धीरे ठंड बढ़ रही है, रात के समय अब घरों में AC और कूलर भी बंद होने लगे है.
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल बुधवार को अधिकतम तापमान 1.1 गिरावट के साथ 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये औसत से 1.5 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 0.2 गिरावट के साथ 25.0 डिग्री दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक रहा.
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज गुरुवार को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे. इस दौरान आज शहर का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, दिन के दौरान दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10 से15 किमी तक जा सकती है. इसके बाद 9 अक्टूबर को मौसम करवट ले सकता है.
मौसम विभाग ने 9 अक्टूबर को दिल्ली-NCR में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 157 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 128, गुरुग्राम में 123, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 132 और नोएडा में 128 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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