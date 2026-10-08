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दिल्ली-NCR में बारिश के बाद गुलाबी ठंड का एहसास, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

इंडिया गेट ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में सुबह के समय हल्की ठंड पढ़ना शुरू हुई है. जिसकी वजह से सुबह और रात को तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे साफ है कि अब धीरे-धीरे ठंड बढ़ रही है, रात के समय अब घरों में AC और कूलर भी बंद होने लगे है.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल बुधवार को अधिकतम तापमान 1.1 गिरावट के साथ 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये औसत से 1.5 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 0.2 गिरावट के साथ 25.0 डिग्री दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक रहा.