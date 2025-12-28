ETV Bharat / state

शीतलहर और कोहरे का सितम; यूपी में 1 जनवरी तक इंटर तक के सभी स्कूलों में छुट्टी

परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों द्वारा 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक छुट्टी की मांग की जा रही है.

यूपी में सर्दी; कई जिलों में स्कूल बंद.
यूपी में सर्दी; कई जिलों में स्कूल बंद. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 10:48 PM IST

|

Updated : December 28, 2025 at 10:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. प्रचंड ठंड से पारा तेजी से गिर रहा है. ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों के सामने बड़ी समस्या है. बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में नर्सरी से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों को आगामी एक जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं. आदेश में नर्सरी से इंटरमीडिएट तक के स्कूल न खोलने के लिए कहा गया है. उधर यूपी में आठवीं तक के परिषदीय स्कूलों में भी छुट्टी की तैयारी शुरू हो गई है. शिक्षकों की तरफ से 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक छुट्टी की मांग की जा रही है.

उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है. शीतलहर के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के लिए काफी दिक्कत है. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार शाम नर्सरी से इंटरमीडिएट तक के स्कूलों को आगामी एक जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है. साथ ही ठंड को देखते हुए अलाव के साथ ही रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश हैं.

वहीं उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों के लिए भी राहत भरी खबर आ रही है. ठंड और शीत लहर को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 दिनों के शीतकालीन अवकाश की तैयारी शुरू कर दी है. हालांकि छुट्टियां शुरू होने से पहले शिक्षकों के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की तरफ से स्कूल बंद होने से पहले शिक्षकों को अपने सभी लंबित विभागीय कार्य को निपटाने को कहा गया है. शिक्षकों को 30 दिसंबर तक सभी कार्य पूरा करने के आदेश दिए गए हैं. शैक्षिक कैलेंडर के मुताबिक 31 दिसंबर से लेकर स्कूल 14 जनवरी तक कक्षा एक से आठ तक के स्कूल बंद रहेंगे.

Last Updated : December 28, 2025 at 10:53 PM IST

TAGGED:

HARSH WINTER IN UTTAR PRADESH
SCHOOLS CLOSED IN UP
SCHOOLS CLOSED
COLD IN UTTAR PRADESH
SCHOOLS CLOSED IN DUE TO COLD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.